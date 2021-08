東京奧運|港劍隊新晉吳諾弘曾任劍擊指導 教黃智賢關禮傑格劍

香港男子花劍隊在東京奧運的團體賽,雖不敵俄羅斯奧委會和德國隊,最終獲得第七名,其中21歲的吳諾弘(Lawrence)今年首次出戰奧運的,在最後一戰受傷,但其亮眼表現與風度獲得一致讚賞。

TVB童星出身的吳諾弘獲不少藝人在社交平台發帖支持,其中黃智賢原來曾接受吳諾弘的劍擊指導,他今日在IG的限時動態上載兩人合照,寫著:「#吳諾弘#港隊劍擊 #奧運加油 YEAH GO GO GO GO」查實Lawrence除了在童年時與黃智賢合作拍劇,他於2015年完成TVB的告別作《四個女仔三個BAR》後,曾經重返TVB為劇集《是咁的,法官閣下》擔任劍擊指導,在劇中有場黃智賢與關禮傑在終審法院大樓門前的格劍戲份,便邀請了曾贏得多場劍擊賽的吳諾弘擔任指導員,指導黃智賢與關禮傑格剣。