林日曦辭任毛記葵涌執董 否認移民︰怕悶想有新轉變

原名徐家豪的林日曦是毛記葵涌(01716)創辦人之一，今日他在社交平台以「我的辭職信」為題交代自己離職。外間有指林日曦辭職是為了移民，而他在網上發文稱自己超級容易怕悶、怕重複，沒想到在同一間公司、同一個崗位做足11年，感覺匪夷所思，並指自己沒打算移民。

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林日曦說︰「不是患上絕症、不是打算移民、沒有反目成仇、沒有威逼利誘、沒有內部權鬥、沒有外人收購。要說原因的話，只有每個人每次辭職時都總會有的一些原因：怕悶、想有新轉變……等等。老土，不juicy，但真實。2年多前，我寫了舞台劇《大辭職日》。有看過的朋友或許記得，那就是一個關於老細也會想辭職的故事……沒錯，雖然我是『腦細』，但我也同樣是個普通人，就跟大部份打工仔一樣，成日都想離開comfort zone，成日都想辭職。」

他在長文中提到與拍檔陳強、阿Bu創立《黑紙》的過程和感受，指用了2年時慢慢退下來、不再參與公司營運，並以相對低廉的價錢轉讓了給兩位好拍檔，及「將把其中一部份股份，分配給幾位長期服務好員工，作為我的小小心意，以答謝他們多年來的付出。」 最後，他感謝公司所有同事的努力，坦言過多數天再在網上平台分享，並笑言「出返去增肥先。」

100毛Facebook專頁出po說︰「收到你封『辭職信』了！感謝性格怕悶、永遠坐唔定嘅你，肯坐定定同我哋走過11年漫長歲月！我哋全公司上下衷心感激你！應承毛毛……離開100毛之後……你要增肥呀！虧佬！100毛仝人 上」