梁芷珊飛抵台灣 好友王陽翎︰會留好一段長時間

有「才女」之稱的梁芷珊現時身處台灣，其好友王陽翎在網上發文指對方已經離開香港，相信她會留在當地一段好長的時間。王陽翎表示曾答應過梁芷珊隻字不提她離港消息，好讓她在隔離初期專注思考問題，但因為「已過了原訂時限，她早已安全抵台」，所以現在才公布。

王陽翎寫道︰「相信只要是熟朋友，曾經看到她為香港落淚絕不稀奇」，並指梁芷珊屬於六、七十後，對香港特別濃情︰「他們會記得不同街道和小店，由原初怎樣變成後來旁邊大廈林立，體驗過很多『第一次』，彷彿看到一個城市的嬰兒期，到共同撫養它亭亭玉立。加入過許多高級俱樂部，參與過一些政府項目會議，不時走出去，感受過香港如何與世界連結。這樣，他們對香港的追憶和濃情，更加百般滋味、千絲萬縷。」

最後王陽翎寫說︰「她即將在台灣展開新歷程，家人至親，團聚時想必萬分高興，相信她這次會留好一段長時間，但她一直心繫的香港家園，不知這段日子又會變得如何？」日前梁芷珊開直播表示自己在家中，相信是她離開香港前的一個直播，她坦言自己有點鬱悶，但未有透露原因。她說︰「依家香港人好難開心，短中長期(計劃)都plan唔到，唔知啲開心點嚟……未來一、兩年經濟計劃係點，又唔知世界變成點，啲嘢只可以縮短到一日，今日過得安全、OK就感恩，依家係完全另一種心態。」