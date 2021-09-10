焗住桑拿與明哥合唱《問我》 何韻詩數度哽咽落淚

何韻詩在開騷前8天，突被香港藝術中心取消場地預訂，原定於本月8至12日在壽臣劇院舉行的《你尚未成為的》演唱會，臨時改為昨晚(12日)以網上直播形式舉行。曾表示「要是還可繼續唱，我們谷底照開張。」的何韻詩，昨晚如期開騷，演唱會沒有華麗舞台、閃耀燈光效果，更沒有升降台，以純粹的歌聲帶出音樂的力量。

何韻詩以《在青木原的第三天》為演唱會掀序幕，接著唱出《光榮之家》、《沙》等幾首歌，已經汗流浹背，她半說笑指自己猶如焗桑拿，因為表演場地是沒冷氣的「秘密基地」，要排除萬難才找到，「我相信比起正正經經一個舞台，會更加記得今次的壯舉，唔知點樣可以感激大家，我唯一可以，唯一識得做、做得比較完整的事，就係繼續唱下去。」

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曾感迷失自我質疑

何韻詩透露，曾因疫情和社會狀況，出現各種迷失和身份價值的疑惑，故此刻意收埋自己，在沉澱和自我療愈的過程中，靠著重拾結他有所領悟，「外在狀況愈複雜，惟有自己掌握的才是最有力量。」她又表示，這幾年大家都塞滿複雜的情緒，今次的歌單未必是樂迷熟悉的歌曲，因為希望透過音樂作治愈，並給樂迷一個擁抱，「希望每一位打開自己的心，在一個好不容易的時候，互相聆聽，透過音樂、語言、歌詞等轉換量，互相扶持和鼓勵。」

她請來黃耀明擔任嘉賓，兩人合唱《問我》後，何韻詩感謝明哥說，「困難通常係人性和品格的考驗，感謝個天賜你畀我哋，呢個時候若冇一個咁強的嘅人喺身邊，好難捱。」黃耀明則笑指自己很軟弱，因為好想唱歌才會來，二人相擁，何韻詩說道，「我哋一齊繼續唱下去。」

任何險阻都一齊面對

演唱會接近尾聲，何韻詩數度硬咽忍不住落淚，她在唱《妮歌》前，特別感謝填詞人黃偉文，在不同階段以歌詞為她記錄很多重要時刻。此外，她亦感謝製作團隊，「當世界充滿斥恐懼不安時，我身邊有些人只要我講一句，就會放低所有自己的情緒，即刻用盡力專注幫我。」她表示不知何時再見，亦不知再見時狀況如何，祝願觀眾身邊也有同樣想法、頻道的人，互相擁抱，任何險阻都一齊面對。

最後她唱出《極夜後》，希望歌詞所寫，終有一日在香港成真，緊接其後唱《月光寶盒》，謝幕後再換上T-shirt，以演唱會同名新歌《你尚未成為的》作結。