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焗住桑拿與明哥合唱《問我》 何韻詩數度哽咽落淚
4 小時前
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何韻詩你尚未成為的香港藝術中心黃耀明問我被取消焗桑拿黃偉文演唱會
焗住桑拿與明哥合唱《問我》 何韻詩數度哽咽落淚
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在沒有冷氣的場地開騷，何韻詩只唱了幾首歌，已大汗淋漓。(直播截圖)

何韻詩在開騷前8天，突被香港藝術中心取消場地預訂，原定於本月8至12日在壽臣劇院舉行的《你尚未成為的》演唱會，臨時改為昨晚(12日)以網上直播形式舉行。曾表示「要是還可繼續唱，我們谷底照開張。」的何韻詩，昨晚如期開騷，演唱會沒有華麗舞台、閃耀燈光效果，更沒有升降台，以純粹的歌聲帶出音樂的力量。

何韻詩以《在青木原的第三天》為演唱會掀序幕，接著唱出《光榮之家》、《沙》等幾首歌，已經汗流浹背，她半說笑指自己猶如焗桑拿，因為表演場地是沒冷氣的「秘密基地」，要排除萬難才找到，「我相信比起正正經經一個舞台，會更加記得今次的壯舉，唔知點樣可以感激大家，我唯一可以，唯一識得做、做得比較完整的事，就係繼續唱下去。」

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何韻詩與黃耀明合唱《問我》，並表示一齊繼續唱下去。(直播截圖)

曾感迷失自我質疑

何韻詩透露，曾因疫情和社會狀況，出現各種迷失和身份價值的疑惑，故此刻意收埋自己，在沉澱和自我療愈的過程中，靠著重拾結他有所領悟，「外在狀況愈複雜，惟有自己掌握的才是最有力量。」她又表示，這幾年大家都塞滿複雜的情緒，今次的歌單未必是樂迷熟悉的歌曲，因為希望透過音樂作治愈，並給樂迷一個擁抱，「希望每一位打開自己的心，在一個好不容易的時候，互相聆聽，透過音樂、語言、歌詞等轉換量，互相扶持和鼓勵。」

她請來黃耀明擔任嘉賓，兩人合唱《問我》後，何韻詩感謝明哥說，「困難通常係人性和品格的考驗，感謝個天賜你畀我哋，呢個時候若冇一個咁強的嘅人喺身邊，好難捱。」黃耀明則笑指自己很軟弱，因為好想唱歌才會來，二人相擁，何韻詩說道，「我哋一齊繼續唱下去。」

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何韻詩感謝團隊傾力幫助時，感觸哽咽。(直播截圖)

任何險阻都一齊面對

演唱會接近尾聲，何韻詩數度硬咽忍不住落淚，她在唱《妮歌》前，特別感謝填詞人黃偉文，在不同階段以歌詞為她記錄很多重要時刻。此外，她亦感謝製作團隊，「當世界充滿斥恐懼不安時，我身邊有些人只要我講一句，就會放低所有自己的情緒，即刻用盡力專注幫我。」她表示不知何時再見，亦不知再見時狀況如何，祝願觀眾身邊也有同樣想法、頻道的人，互相擁抱，任何險阻都一齊面對。

最後她唱出《極夜後》，希望歌詞所寫，終有一日在香港成真，緊接其後唱《月光寶盒》，謝幕後再換上T-shirt，以演唱會同名新歌《你尚未成為的》作結。

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何韻詩於完騷後，在社交平台留言，「你回到當下，未來的問答，交給將來的你吧」。(何韻詩IG)
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何韻詩與明哥老友鬼鬼，完騷後po開心合照。(何韻詩IG)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/焗住桑拿與明哥合唱《問我》-何韻詩數度哽咽落淚-284508
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