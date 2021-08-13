票房報捷｜《媽媽的神奇小子》奪西班牙最佳電影獎 許鞍華讚梁仲恆型過彭于晏

由吳君如監製兼主演的《媽媽的神奇小子》，改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉與「蘇媽」的奮鬥故事，電影於上周四(12日)開畫，4天累積票房超過500萬，成為暑假檔港產片及華語片冠軍，更揚威國際，榮獲第18屆西班牙比克（巴塞隆拿）《亞洲夏日電影節》(Asian Summer Film Festival (Vic, Barcelona) ) 競賽單元的「最佳電影」獎，獲評審形容為「鼓舞及溫暖人心，展現出(蘇樺偉)的不凡及克服一切的能力」。君如得悉喜訊後開心到彈起，雖無法親身領獎，留港的君如高呼：「繼續支持參加殘奧的運動員和謝票！謝爆佢！」

君如與一眾演員連日來馬不停蹄走訪不同戲院完成近70場謝票，向來人緣甚佳的君如廣獲圈中好友撐場支持，鬼馬的張敬軒大讚電影感動人心，更追問君如電影可有菲律賓版，好讓家中的工人姐姐也能跟姊妹們一起睇戲。演舞台劇出身的梁仲恆成功演繹蘇樺偉，分別獲谷德昭和許鞍華導演讚賞，在其中一場謝票中，梁仲恆把握良機問許導自己有冇可能取代到她的「御用男一」彭于晏？許導聞言後不禁大笑，回應說：「你做得好好，戲裡面張繼聰型過張震嶽，你就型過彭于晏啦！你喺戲裏面又要跑又要演，我未見過演呢類角色演得咁可愛囉！」

君如對於觀眾和好友的分享甚為感動，她說：「大家的迴響也 正是我拍攝這部戲的初衷，透過偉仔的故事，將一份母親的愛傳遞。拍攝過程 雖然艱難，但發覺原來我身邊台前幕後的一群，跟運動員一樣都是充滿體育精 神，一起向前衝，同樣地也希望這部電影能繼續衝出更好的成績來。」