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經典愛情片《護花傾情》落實重拍
1 小時前
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經典愛情片《護花傾情》落實重拍
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奇雲高士拿近年甚少作品。

已故樂壇天后雲妮侯斯頓(Whitney Houston)主演的1992年經典愛情片《護花傾情》(The Bodyguard)，落實重拍。據網站Variety報道，華納兄弟決定重拍《護》片，由獲提名東尼獎的劇作家Matthew Lopez重新編寫劇本。這齣全球大收逾4億美元(約30億港元)票房的電影，講述飾演前特工的奇雲高士拿(Kevin Costner)受聘保護樂壇巨星雲妮，期間一名狂迷恐嚇要殺死雲妮，最後奇雲為她擋上一槍。重拍消息傳出後，雲妮粉絲留言表示失望，認為沒有人可代替這位樂壇天后。

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雲妮在片中做回自己的樂壇巨星角色。

史上最佳電影歌曲

有美國影評人表示，《護》片在當年大收，全靠雲妮的歌曲帶起，她主唱的電影主題曲《I Will Always Love You》、《I Have Nothing》、《Run to You》等紅遍全球，至今仍是選秀節目大部份參賽者的必選參賽歌曲，同名原聲唱片亦被譽為史上最佳電影專輯。

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《護花傾情》當年成為年輕人追捧電影。
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原聲大碟令雲妮事業再創高峰。

經典愛情片《護花傾情》落實重拍

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/經典愛情片《護花傾情》落實重拍-285134
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