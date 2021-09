經典愛情片《護花傾情》落實重拍

已故樂壇天后雲妮侯斯頓(Whitney Houston)主演的1992年經典愛情片《護花傾情》(The Bodyguard),落實重拍。據網站Variety報道,華納兄弟決定重拍《護》片,由獲提名東尼獎的劇作家Matthew Lopez重新編寫劇本。這齣全球大收逾4億美元(約30億港元)票房的電影,講述飾演前特工的奇雲高士拿(Kevin Costner)受聘保護樂壇巨星雲妮,期間一名狂迷恐嚇要殺死雲妮,最後奇雲為她擋上一槍。重拍消息傳出後,雲妮粉絲留言表示失望,認為沒有人可代替這位樂壇天后。

史上最佳電影歌曲

有美國影評人表示,《護》片在當年大收,全靠雲妮的歌曲帶起,她主唱的電影主題曲《I Will Always Love You》、《I Have Nothing》、《Run to You》等紅遍全球,至今仍是選秀節目大部份參賽者的必選參賽歌曲,同名原聲唱片亦被譽為史上最佳電影專輯。

