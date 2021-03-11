羅慧娟離世9年 丈夫如舊登報悼亡妻

已故藝人羅慧娟於12年6月30日不敵癌魔病逝，終年46歲。生前她曾參演過不少經典劇集，包括《蓋世豪俠》、《人在邊緣》等，拍攝《蓋世豪俠時》，更與周星馳擦出愛火花，可惜戀情只維持了3年。及後她與新加坡股票大亨劉志敏於96年開始拍拖，直至08年結婚。劉志敏對羅慧娟非常情深，儘管太太已離世9年，他仍堅持每年太太死忌前一日，聯同家人登報悼念。廣告內容為︰「劉羅慧娟，九年了，我們仍然懷念你，我們永遠愛你」可見劉志敏的深情。

羅慧娟先後經歷過嚴重耳鳴、抑鬱症及胰臟癌，劉志敏一直陪伴左右。羅慧娟在新加坡醫病時，因為病情急轉直下，丈夫急急飛往新加坡，可惜最終天人永隔。劉志敏當時表示會把羅慧娟的骨灰帶回香港安葬，將來自己也與她合葬，永伴摯愛身旁。

近日大陸不少網民轉發張衛健在節目中大談與羅慧娟相處點滴，除了提到羅慧娟抗癌經過，更提到對方與丈夫的一次對話︰「吃晚飯時大家很開心的聊家常，突然之間娟妹問老公：『老公，我能不能把假髮脫下來給我的朋友看？我很想脫下來。』她是因為治療，所以頭髮全掉光，要戴假髮。那刻我是很尷尬，不知道要給甚麼反應，可是她的老公鬆容不迫的說：『這是你的好朋友，別說假髮，你脫光光給他們看也可以！』然後大家哄堂大笑，那刻我打從心底裏的敬佩這對夫妻，敬佩他們面對死亡的態度。」