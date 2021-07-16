聲夢傳奇｜炎明熹靠復活賽晉身五強 文凱婷眼發炎帶傷應戰被淘汰

《聲夢傳奇》昨晚(17日）播出決賽前爭奪五強的一集，6位學員分三組以一對一形式作賽，「星級媬母」張敬軒接替主理人李克勤，並親身落唱與學員合唱，選出最後五強的名單。

第一組是炎明熹(Gigi)與姚焯菲(Chantel)對戰，二人演繹孫燕姿《遇見》，張敬軒大讚兩人各有味道，帶給聽眾不同感受，不過限定要二選一，Gigi以11盞燈不敵Chantel的14盞燈，跌入危險區。

第二組是文凱婷(Aeren)對戰鍾柔美(Yumi)，兩人跳唱《全身暑假》，不過，Aeren賽前因眼部發炎要動手，帶傷應戰的她影響表現，獲得兩盞燈大敗於Yumi的32盞燈，跟Gigi同入危險區。

第三組是冼靖峰(Archie)對戰何晉樂(Rock)，兩人選唱《怎麼捨得你》，兩人雖被指感情不足，但仍能雙雙入圍五強

最後，跌入危險區的Gigi和Aeren進行復活戰與軒仔合唱，軒仔跟Gigi跟合唱《至少還有你》，再與Aeren合唱《流言》，Gigi最後25:0大勝文凱婷，成功晉級打入五強位置。被淘汰的Aeren雖不不喜歡比賽過程，仍感觸哽咽：「希望藉自己經歷，鼓勵其他有夢想但未敢追夢的人，希望大家繼續支持聲夢學員。」