聲夢傳奇｜開劇力捧炎明熹 曾志偉：佢似梅艷芳 是可造之材

無綫選秀節目《聲夢傳奇》昨晚(19日)）舉行決賽，16歲的炎明熹(Gigi)以大熱姿態連掃3獎，分別獲得「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」，成為三料冠軍的她在台上哭成淚人。

無綫副總經理(綜藝、音樂製作及節目)曾志偉亦特地到場支持聲夢參賽者，賽後他接受傳媒訪問時，被問到可有貼中Gigi奪冠？他表示一直知道家庭觀眾投票走勢，Gigi的票數持續高企，故早已預料她至少獲一至兩個獎，他大讚Gigi不但擁有一把靚聲，最難得是尊師重道，「她好似以前的阿梅(梅艷芳)，是可造之材，天生就是站在舞台，好淡定，是天生食這行飯。」他表示計劃力捧Gigi，「其實不止是她，今次參賽的15位學員都會有機會，現正籌備為他們開劇，已找李敏寫《青春的我》的劇本，可能加幾位《盛‧舞者》成員，講校園同夢想，希望8月底開拍，等他們做完演唱會才開拍。」

Gigi賽後受訪時，心情仍未平復，她直言比賽以來一直感壓力，無法紓壓，直至獲獎一刻忍不止哭出來，自言哭得很「樣衰」，至於如何運用10萬元獎金，她表示會儲起將來作買樓之用，目前最希望暑假能返汕尾及石家莊，探望父母及家人。