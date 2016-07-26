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與陳卓賢前後腳出席活動 盧慧敏拍拖講心唔講金
1 小時前
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與陳卓賢前後腳出席活動 盧慧敏拍拖講心唔講金
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Amy與陳卓賢前後腳出席活動。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)女友盧慧敏(Amy)昨日到中環出席活動，二人前後腳現身，她表示大家可以幫同一個品牌工作非常開心，這亦是她生日後首個活動，並稱見到有穿fans club衣服的人在她的時段出現，知道fans很錫Ian和她，是很開心的一件事。

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陳卓賢提到與Amy講心不講金。

追求心靈溝通

Ian提到與Amy講心不講金，她直認追求心靈上的溝通，她表示生日在家中度過，挑選了自己很喜歡的電影《機場客運站》觀看。她說︰「呢部電影我諗我睇咗差不多有100次，簡簡單單同屋企人食飯、切蛋糕，睇戲，都有收到啲手作禮物。」她認為所有關係，不論朋友、家人或情侶都是講心，要用心去對待才可以互相扶持。她說︰「我好注重溝通，心靈上溝通係好重要，每段關係都建基於大家嘅呵護同了解。」

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Amy表示每一段感情都是講心不講金。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/與陳卓賢前後腳出席活動-盧慧敏拍拖講心唔講金-287834
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