調教你MIRROR｜各有稜角怎會沒衝突？梁祖堯：冇辦法真傾偈

本周備受期待的ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚終於開播了，曾在《調教你男友》成功「調教」理想男友的梁祖堯(阿祖)，原來早於去年已受花姐所託，花姐表示，「他們由一班素人參賽者完全冇經驗做藝人，好多事情都冇經歷過，也唔知娛樂圈有很多引誘、挫敗。入行後他們有很多迷茫期，令他們很容易走歪，我覺得係時候要你幫手調整他們。」

拍攝從去年的《全民造星III》的總決賽(12月26日)開始，阿祖直言對MIRROR認識不深，甚至從沒跟姜濤、Anson Kong等交談過，他形容MIRROR十二子「思維方式唔同、行動力唔同、質地唔同，怎可能冇衝突，唔怪得花姐咁保護佢哋，因為佢哋會起稜角，唔知飄咗去邊。」他希望在花姐完全被隔離的12日宿營中，讓十二子透過真實相處後，「無論遇到咩困難、社會俾你咩煩惱，唔好唔記得當初點解喺埋一齊。」

首集主要交代節目前因，紀錄12位成員在碼頭集合的實況，當日他們分成4組，於不同時間集合。最搞笑是經過兩輯《MIRROR GO》的洗禮，試過滿心歡喜去韓國結果是往烏溪沙宿營的大整蠱後，加上當日是4月1日愚人節，各成員都半信半疑充滿戒心，Ian索性帶一個背包，Frankie直指製作團隊常說謊。不過，在《MIRROR GO》因遲到連累隊友大懲罰的Edan，今次非常「叻仔」好準時，反而向來準時的隊長Lokman遲大到，而姜濤、Jer和Ian亦都遲大到。「調教師」阿祖則匿藏於天橋上，從遠處觀察各位鏡仔的表現，他直言，一眾成員已習慣以「MIRROR」方式面對鏡頭，戒備之心很強。阿祖大嘆鏡仔的傾偈內容似做節目，「呢班友一有鏡頭就慣咗，冇辦法真係傾偈，聽到啲嘢全部都假⋯⋯無可厚非，都要做返節目要做嘅嘢，希望入camp後有改變。」

至於事先張揚的素顏上鏡，大部分成員在家執行李的「自拍」，其實也不算很素或者是戴了口罩，要說最素的有Anson Kong、Tiger，還有撞破阿祖偷拍的Jer，他一臉驚訝發現沒有隨團化妝師，口裡說自己「天生麗質」，當阿祖企團扯走他口罩時，他才慌張表示：「未剃鬚。」姜濤由頭包到落腳又戴漁夫帽，被阿祖評為「低調地俾人知係偶像」最有星味。