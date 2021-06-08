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調教你MIRROR｜各有稜角怎會沒衝突？梁祖堯：冇辦法真傾偈
2021-06-08
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調教你MIRROR｜各有稜角怎會沒衝突？梁祖堯：冇辦法真傾偈
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《調教你MIRROR》的拍攝從去年的《全民造星III》的總決賽開始。(截圖)
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姜濤突被阿祖問MIRROR紅不紅，口窒窒不懂如何回答。(截圖)
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阿祖在《造星III》後台追問MIRROR紅不紅？(截圖)

本周備受期待的ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚終於開播了，曾在《調教你男友》成功「調教」理想男友的梁祖堯(阿祖)，原來早於去年已受花姐所託，花姐表示，「他們由一班素人參賽者完全冇經驗做藝人，好多事情都冇經歷過，也唔知娛樂圈有很多引誘、挫敗。入行後他們有很多迷茫期，令他們很容易走歪，我覺得係時候要你幫手調整他們。」

拍攝從去年的《全民造星III》的總決賽(12月26日)開始，阿祖直言對MIRROR認識不深，甚至從沒跟姜濤、Anson Kong等交談過，他形容MIRROR十二子「思維方式唔同、行動力唔同、質地唔同，怎可能冇衝突，唔怪得花姐咁保護佢哋，因為佢哋會起稜角，唔知飄咗去邊。」他希望在花姐完全被隔離的12日宿營中，讓十二子透過真實相處後，「無論遇到咩困難、社會俾你咩煩惱，唔好唔記得當初點解喺埋一齊。」

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阿祖匿藏於天橋上，從遠處觀察各位鏡仔的表現。(截圖)
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花姐來電追問阿祖集合情況。(截圖)
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遠觀的阿祖希望重新認識MIRROR。(截圖)

首集主要交代節目前因，紀錄12位成員在碼頭集合的實況，當日他們分成4組，於不同時間集合。最搞笑是經過兩輯《MIRROR GO》的洗禮，試過滿心歡喜去韓國結果是往烏溪沙宿營的大整蠱後，加上當日是4月1日愚人節，各成員都半信半疑充滿戒心，Ian索性帶一個背包，Frankie直指製作團隊常說謊。不過，在《MIRROR GO》因遲到連累隊友大懲罰的Edan，今次非常「叻仔」好準時，反而向來準時的隊長Lokman遲大到，而姜濤、Jer和Ian亦都遲大到。「調教師」阿祖則匿藏於天橋上，從遠處觀察各位鏡仔的表現，他直言，一眾成員已習慣以「MIRROR」方式面對鏡頭，戒備之心很強。阿祖大嘆鏡仔的傾偈內容似做節目，「呢班友一有鏡頭就慣咗，冇辦法真係傾偈，聽到啲嘢全部都假⋯⋯無可厚非，都要做返節目要做嘅嘢，希望入camp後有改變。」

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MIRROR戒備心很強。(截圖)
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阿祖直指MIRROR在鏡頭前沒辦法真傾偈。(截圖)

至於事先張揚的素顏上鏡，大部分成員在家執行李的「自拍」，其實也不算很素或者是戴了口罩，要說最素的有Anson Kong、Tiger，還有撞破阿祖偷拍的Jer，他一臉驚訝發現沒有隨團化妝師，口裡說自己「天生麗質」，當阿祖企團扯走他口罩時，他才慌張表示：「未剃鬚。」姜濤由頭包到落腳又戴漁夫帽，被阿祖評為「低調地俾人知係偶像」最有星味。

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阿祖被Jer撞破偷拍，恐嚇他別要爆料。(截圖)
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Jer驚悉沒有隨團化妝師，口裡說自己「天生麗質」，當阿祖企團扯走他口罩時，他才慌張表示：「未剃鬚。」(截圖)
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/調教你mirror｜各有稜角怎會沒衝突？梁祖堯：冇辦法真傾偈-271033
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