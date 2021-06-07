闔家辣｜夥拍鄭中基梁詠琪拍賀歲片 Edan被爆與吳君如有親密感情戲

由吳君如監製演出，鄭中基 、梁詠琪 、MIRROR成員呂爵安(Edan)主演的2022年賀歲片《闔家辣》，於今日舉行開鏡儀式。身為監製兼主演的吳君如身穿一身彩花賀年打扮，率領戲中幾位演員及新晉導演鄭晉軒、執行監製鄒凱光等齊齊現身，談及演員陣容，除了演過不少家傳戶曉賀歲片的Gigi、Ronald之外，還加入首次登上大銀幕的Edan，君如表示，早聞言對方好搞笑，也看過他的廣告或網上短片，但最初都未確定是他演出，因為他的角色要搞笑之餘，與她更有很多親密感情戲。

君如表示，Edan是經過試鏡才被選上，尤其欣賞經理人花姐的開放態度，「花姐跟我說唔用他冇所謂，我好鍾意帶佢哋試鏡，這才是學習過程。」看過Edan試鏡片段，君如認定角色非他莫屬，並大讚他形象多變沒有偶像包袱。Edan則笑言「𦧲飯應」，能跟君如、Ronald和Gigi合作，是難得的學習機會，但自言拍戲經驗不多，最擔心未能會捏感情戲。當被問道甚麼親熱戲時，君如大賣關子，最後才透露是親情。《闔家辣》改編自導演在疫情期間wfh(在家工作)引發的故事。