陳茵媺的味道？陳豪為老婆特製咖啡︰偏香有朱古力味

陳豪日前到一機構舉辦「手沖咖啡品嚐工作坊」，並邀請兩位在活動前已接受基本手沖咖啡培訓的香港特殊奧運會（特奧）運動員擔任小助手，讓他們在商務中心精品咖啡專櫃正式實習前率先體驗咖啡師工作。陳豪在活動中更以專業咖啡師身分，向在場人士分享兼教授手沖咖啡心得，又親手炮製「Moses Style」咖啡給大家品嚐。

談及沖咖啡心得，陳豪直言沖泡的心情會影響咖啡的味道，例如他曾品嘗兩位特奧運動員的手沖咖啡，認為味道讓他感到很有活力，可能源自他們對手沖咖啡的熱衷及興奮。問到沖給太太陳茵媺的咖啡又是否特別香甜？陳豪笑言：「甜到日日都有，時時刻刻都有。」陳豪與陳茵媺同樣熱愛咖啡，他每日都會為太太沖一杯專屬咖啡，味道偏香及有朱古力味，他說：「飲咖啡絕對是我和太太之間的小情趣！以前Aimee喜歡去不同的coffee shop，如今有我每日沖專屬咖啡，既可慳回不少錢，最重要是撐老公品牌，不用幫襯其他公司！」