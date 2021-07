離世一周年|事務所為三浦春馬舉行網上追思會

去年7月18日離世的30歲日本男星三浦春馬,為紀念這位男星離世一周年,其事務所Amuse今日開設名為「FOREVER IN OUR HEARTS, HARUMA MIURA」追思網頁,由即日至本月25日,各國粉絲也可在網頁留言悼念三浦。Amuse同時亦整理三浦多張從未曝光相片於網頁發放,不少網民也言留:「還未接受三浦離去。三浦生前的男星好友三浦翔平於IG發放藍天白雲相片,並留言:「一年了,才過了一年,心情還是忐忑。」男星城田優同樣上載藍天白雲相,寫上「I miss you so much」。

疫情不設追思會

日本的新冠肺炎疫情不斷創新高,三浦的事務所原本計劃開設一個地方給粉絲獻花及聚會,因疫情未能受控,所以取消一切追思的公開活動,避免增加感染人數的風險。

三浦追思網頁:http://sp.amuse.co.jp/hm/