電影《尚氣》海報 梁朝偉手環被網民嘲笑似WiFi

漫威工作室(Marvel Studios)首部亞裔超級英雄電影《Shang-chi and The Legend of The Ten Rings》(下稱︰《尚氣》)於數月前發布首張電影海報,以飾演男主角、緊握雙拳的劉思慕為主體,當時不少人對海報設計大感失望,更一度以為是網民惡搞,其後更出現不少改圖。昨日官方再度發布《尚氣》海報,今次加入反派「文武」梁朝偉、楊紫瓊等角色,正中央位置有梁朝偉與劉思慕對戰的畫面,觀感比首張海報好很多。

不過,梁朝偉的手環就引來網民討論,因為他們把海報倒轉後,笑言這些手環勁似WIFI標誌。此外,《尚氣》女主角Katy由中韓混血女星Awkwafina扮演,有網民見到海報後,笑言誤以為Awkwafina是莊思敏。