香港藝術中心拒租場 何韻詩取消實體演唱會改網上直播：要是還可繼續唱，我們谷底照開張

何韻詩今早在社交平台發布聲明，由於收到香港藝術中心取消租用壽臣劇院的通知，故此宣布取消原定於2021年9月6至12日舉行的「何韻詩《你尚未成為的》Hocc Shouson Live 2021」7場實體演唱會。

演唱會的主辦單位goomusic發表聲明指出，香港藝術中心指演唱會觸犯租借合約條款22(c)為由，取消租用場地，該條文涉及危害公眾秩序及安全。大會曾要求香港藝術中心提供具體證據及解釋取消租場的理由，卻未有收到進一步的具體解說。

斥無實質理據

主辦單位強調，「我們仔細檢視過是次演出的內容以及已公佈的宣傳資料，當中絕無危害公眾秩序及安全，以及觸犯法例的可能性。不禁要問，香港藝術中心作為支持當代藝術的獨立機構，有效運作至今44年，如今能在毫無實質理據的情況下任意剎停已批准的租用資格，在往後的日子要如何走下去及面對公眾？我們保留追究任何因是次臨時取消預訂場地而引致的一切損失的權利。」

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改912網上直播

雖然無法認同香港藝術中心的決定，但在欠缺場地的情況下，何韻詩惟有決定取消舉行實體演唱會，聲明最後又指出，「埸地，有限，舞台，無限。在無法解釋的突變和紅線下，尚未成為的Show，不受場地所限的網上直播 Live Stream，將如期於9月12日晚上8時進行。正如疫情不能取消春天，音樂是關不住的。有天有地，就有舞台。要是還可繼續唱，我們谷底照開張。」至於實體票的退票安排詳情，將於日內公布。