高海寧要大維修 體力嚴重透支肩頸全紅

高海寧(高Ling)早前忙於拍攝新劇《童時愛上你》,高寧今日在IG上載她接受治療的照片,相中見到她的肩頸位置出現一撻撻紅色,有人為她塗上藥油。不少網民見狀留言叮囑她好好保重身體,亦有網民留言感到驚訝及擔心,高Ling留言安慰說︰「放心,不是家暴!」

高Ling留言說︰「連續忙碌了4個月,體力嚴重透支。第一天放假就扭到肩頸,連老天都看不過去了,提示我要學會好好照顧自己的身體。每次拍完劇都要大維修,這次也不例外!Hope November is kind to all of us.#健康無價 #中醫治療 #針灸 #走罐刮痧」