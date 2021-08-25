Britney脫父魔爪重獲自由

39歲過氣樂壇天后Britney Spears早前控告父親Jamie濫用監護權，要求脫離父親13年的魔爪，Jamie死咬不放，更要求增加每月開支費用。據網站Page Six報道，Jamie上周向法院遞交文件，表示願意自動放棄監護權。Jamie在文件中提到：「Britney目前發生了巨大的變化，父女的關係愈來愈差，不可能繼續監管她。」文件更披露Jamie患病，加上Britney強烈要求重過新生活，所以Jamie主動放棄監護權。

Britney疑遭家暴

Jamie突然放棄監護權，外界推斷他有不可告人的秘密，可能曾暴力對待Britney，令愛女身心受創，為免再次開審時公開家暴醜聞，唯有乖乖放棄監管權。代表Britney的荷李活著名大狀Mathew Rosengart表示，沒有庭外和解協議，亦不會給Jamie任何賠償。他主動放棄的原因，就是他做出了不可公開的醜陋行為。

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