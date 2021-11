Jon Bon Jovi確診新冠肺炎

新冠肺炎繼續肆虐歐美樂壇,繼英國天王Ed Sheeran後,美國老牌搖滾樂隊Bon Jovi的59歲主音Jon Bon Jovi確診肺炎。據《洛杉磯時報》報道,Jon的檢測呈陽性,其發言人的聲明指:「Jon有接種疫苗,目前情況穩定。」Jon原本出席佛羅里達州一場萬聖節騷,被迫取消演出。

Bryan Adams確診

主唱金曲(Everything I Do) I Do It For You的加拿大男歌手Bryan Adams,亦證實診新冠肺炎,其經理人表示,Bryan原本出席昨晚舉行的搖滾名人堂音樂會,確診後取消出席,Bryan的演出由奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)老公Keith Urban代替。

更多娛樂新聞: