MIRROR登上紐約時報 爆紅有因:振奮港人心

人氣男團MIRROR紅遍香港,成為廣告商新寵兒,無論街頭廣告牌、燈箱、巴士或電車車身,不時見到12子的肖像。近日MIRROR更頻頻衝出國際,先後獲韓國的《首爾新聞》、美國雜誌《Variety》等報道後,日前(12日)更成為《紐約時報》的新聞人物,有關報道以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題,剖析MIRROR何以能在香港掀起熱潮。

報道指出,香港人在過去兩年多面對社會運動、疫情、國安法實施等巨變,身心靈都飽受摧殘,整個城市急需振奮人心的泉源,而2018年憑著《全民造星》出道的MIRROR,成為香港年輕人為夢想奮鬥的象徵,讓感到沮喪的年輕人得著力量,同時為這個充滿焦慮的城市提供音樂調劑,帶來近年罕有團結快樂。

同時,報道又出過去20年,不少香港藝人將發展重心轉移內地,香港觀眾對廣東話歌曲或劇集的興趣大減,紛紛追看韓國、日本、台灣或內地節目,而MIRROR的堀起令不少樂迷回廣東歌市場,再次關注本地文化。除了訪問粉絲,報道又引述研究流行文化的香港中文大學新聞與傳播學院教授馮應謙分析,指出MIRROR能讓人暫時遠離政治僵局。