Novel Friday批評靠賣樣 歌藝差 陳卓賢：多謝佢認同MIRROR靚仔

MIRROR成員陳卓賢(Ian)昨日於中環出席品牌活動，大批粉絲到場支持。近日本地rapper Novel Friday出歌批評MIRROR靠樣，音樂沒有質素；Ian稱，每個人都有自由用音樂為自己發聲，亦不會出歌反擊指控，更多謝對方認同MIRROR成員夠靚仔。

Novel Friday曾經出歌批評陳奕迅的歌好悶，近日又出新作《MIRROR FREESTYLE》批評成員賣樣搵食、唱功差音樂沒有質素。與Ian談到此事時，他說：「冇留意，不過朋友有轉發俾我睇。音樂係自由表達意見嘅渠道，每個人都可以用音樂為自己發聲。」

隊中rapper無意出歌反擊

《MIRROR FREESTYLE》歌詞「太多賣樣扮做歌/俾個偶像包袱我」更以諧音「薑蓉」罵姜濤「不知不變成商業口臉/唔講以為呢期興返薑蓉薑臉」，直指成員靠樣欠實力。Ian說：「多謝佢認同MIRROR靚仔。」又笑言隊友都天生麗質，不是靠化妝，他認真表示，「大家私底下付出好多努力，我哋有上堂學唱歌，希望有日達到標準，俾大家睇到我哋有進步。」有網民提議負責rap的Lokman、Alton出歌反擊，Ian稱MIRROR暫時無意出歌平反，「唔會覺得嬲，人人都有表達主觀意見嘅自由。」

Novel Friday批評靠賣樣 歌藝差 陳卓賢：多謝佢認同MIRROR靚仔