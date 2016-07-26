七一刺警｜楊潤雄去信全港學校 點名批評港大學生會評議會是非不分

教育局長楊潤雄今日去信全港中小學，提及近日發生幾宗案件，形容「為社會敲響了警號」，強調必須向「罪犯」及「荼毒年輕人的滋事者」予以強烈譴責，並採取行動保護學生。楊潤雄於信中點名批評港大學生會評議會是非不分，向七一刺警案施襲者表達「感激」及「致敬」，須以「嚴辭痛斥」。

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斥攜幼悼念違教育應有之德

信件指，《國安法》維持香港安定繁榮，但近日本港出現幾宗案件，包括七一刺警案、「光城者」擬設炸彈案及黑幫少年群毆案，形容「為社會敲響了警號」。他又批評七一刺警案施襲者「泯滅人性、兇殘至極」，事後有人帶同幼童到場鮮花悼念，斥「有違教育孩子應有之德」。

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信件續指，有人「美名」為所謂的「光城者」，實為自私地招攬學生成為「犧牲者」，形容為「將人生閱歷尚淺的年輕人推入犯法的深淵」，作出抱憾終生、無法挽回的違法行為。信件又指，社會出現衝擊法治的問題，是罪犯及別有用心者透過不同渠道影響及煽惑青年人，磨蝕他們的價值觀和道德界線，令他們誤入歧途。

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促免學生受歪念荼毒

信件又提醒，作為教育工作者，必須於崗位上發揮專業，並時刻提高警覺，避免學生「受任何可能看似崇高的歪曲理念荼毒」，以身試法，無辜斷送美好前途。信件提及，當局將於本月14日為全港中學舉辦「關顧學生、重回正軌」分享會，解說有關制訂合適的學生支援策略及訓輔方法，呼籲各中學踴躍參加。