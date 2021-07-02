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中美角力｜內媒報道：美拒500名內地理工科研究生簽證
59 分前
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中美角力｜內媒報道：美拒500名內地理工科研究生簽證
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被拒簽證內地生部分擬前往哈佛大學。 (路透社)

內媒《中國日報》報道，逾500名中國內地理工科研究生，遭美國領事館以不符合《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令為由拒發赴美簽證，譴責美國打壓中國研究生及學者，嚴重損害中國留學人員合法權益。

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該批學生大部分擬前往哈佛大學 (Harvard University)、耶魯大學 (Yale University)、麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)、加州大學柏克萊分校 (University of California, Berkeley)、約翰斯‧霍普金斯大學 (The Johns Hopkins University)等著名學府，攻讀電子工程、機械、化學及生物醫學等科目。

根據美國移民及海關執法局發表的報告，去年在美中國留學生為38.25萬人，佔美國留學生總數約三成，較前年減少逾9萬人。美國國務院今年4月底公布，將於今年第三季放寬對中國等國家的國際學生入境限制。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中美角力｜內媒報道：美拒500名內地理工科研究生簽證-274665
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