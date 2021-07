中美角力|內媒報道:美拒500名內地理工科研究生簽證

內媒《中國日報》報道,逾500名中國內地理工科研究生,遭美國領事館以不符合《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令為由拒發赴美簽證,譴責美國打壓中國研究生及學者,嚴重損害中國留學人員合法權益。

該批學生大部分擬前往哈佛大學 (Harvard University)、耶魯大學 (Yale University)、麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)、加州大學柏克萊分校 (University of California, Berkeley)、約翰斯‧霍普金斯大學 (The Johns Hopkins University)等著名學府,攻讀電子工程、機械、化學及生物醫學等科目。

根據美國移民及海關執法局發表的報告,去年在美中國留學生為38.25萬人,佔美國留學生總數約三成,較前年減少逾9萬人。美國國務院今年4月底公布,將於今年第三季放寬對中國等國家的國際學生入境限制。