中英關係|約翰遜「我一啲都唔仇中!」歡迎中國投資「非戰略範疇」但講唔出係乜

英國首相約翰遜周一接受彭博社專訪,談及英中關係。他強調「我並不仇中——更離此很遠」(I am no Sinophobe--very far from it),直言英國不會把中國投資統統拒諸門外。

倫敦周二將舉行國際投資者峰會,冀在英國脫歐後及新冠肺炎疫情下吸納外資,約翰遜在此前夕受訪,稱中國目前及長久將來都會是英國經濟的重要夥伴。

談中國投資 約翰遜︰要睇你點定義戰略性

較早前,英國國際貿易大臣卓雅敏(Anne-Marie Trevelyan)表示,歡迎中國繼續在英國的「非戰略範疇」(non-strategic area)投資,彭博社稱約翰遜在訪問中「拒絕具體說明如何劃界」(refused to spell out exactly where he would draw the line)。約翰遜稱「要視乎你怎樣定義戰略性」,但同時強調「並不代表我們會天真地看得我們的關鍵國家基建」。

約翰遜認為,儘管英中在西藏、新疆及香港問題上有艱難對話,但相信雙方可以有良好關係,貿易亦可持續擴展。

相關新聞︰

中英關係|約翰遜「我一啲都唔仇中!」歡迎中國投資「非戰略範疇」但講唔出係乜