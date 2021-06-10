何君堯稱「同樂運動會」收益屬污糟錢 平機會斥污名化

多名建制派立法會議員昨日在立法會上，批評政府明年在港舉行的「同樂運動會」(Gay Games)活動，席間何君堯直斥有關活動「有失體面」，更形容當中經濟收益是「污糟錢」，說「呢10億元(預計收益)要唔要都罷」。平機會主席朱敏健今日在一個電台節目回應，強調「同樂運動會」是宣揚平等、共融和多元的價值，從無「宣揚同性婚姻」，認為兩者相差甚遠，呼籲各界以包容和尊重的態度看待，不要上綱上線，將運動會污名化。

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朱敏健又指，現時香港仍未能就性傾向歧視立法，故在法例上難以證明何君堯言論涉及歧視，但他指：「如果事事都如此上綱上線，對香港所有事情上都用如此僵硬的態度處理，(香港)會無事可成。」

然而，出席同一個節目的經民聯議員梁美芬指，「同樂運動會」並非一般的運動會，實質上是推動同志運動，政府及平機會應該保持中立，不應高調「落水」支持舉辦「同樂運動會」，即使要做亦只應由民間處理。她又說，自從昨日會議後，收到許多相關團體的訊息，要求她跟進事件。