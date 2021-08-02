保險經紀借錢不遂弒父囚終身 官稱家暴財困非犯罪藉口

男保險經紀三年前向父親借錢還高利貸不遂，一怒之下持刀弒父，再以紅白藍袋和行李篋藏屍，運到華富邨附近海面棄置，之後從父親戶口取走20萬元還債後曾一度潛逃台灣。陪審團早前以6比1裁定他謀殺罪成，他另承認一項盜竊罪，今日於高等法院判刑。法官邱智立判刑時指，雖然被告曾受死者家暴，案發時亦蒙受財政壓力，但這些也非犯罪藉口，最終就謀殺依例判處終身監禁，盜竊罪判監2年3個月，兩罪刑期同期執行。

28歲被告黎謹友，被控於2018年12月4日在香港謀殺其65歲父親黎金福。審訊證供透露，案發當日被告到屯門與父親吃早餐，至上午11時許兩人到死者在屯門寶田邨的住所，之後被告持刀殺死父親，再於12月5日電召貨車將載有死者屍體的紅白藍袋和行李篋，由屯門運到香港仔華富邨的舊居，待入夜後把屍體拋落附近海面，翌日中午乘飛機前往台灣。

自辯稱父親先動手施襲

被告自辯時透露，犯案當日父親奚落被告妻兒是「妓女」及「油瓶仔」，並以椅子向被告施襲，故才取出原用作自殺的刀刺向父親。但法醫發現，死者血液內有酒精、安眠藥及鎮定劑成分，雙手沒有任何反抗或格擋襲擊的痕迹，故認為死者是在不清醒下遇襲。

官形容案件屬悲劇

邱官判刑時，形容今次案件是悲劇，但被告受財困並非弒父及偷錢藉口，認為本案盜竊罪的量刑起點為監禁3年，考慮到被告認罪，故獲得四分之一扣減，最終判囚2年3個月，刑期會與終身監禁同期執行。

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