修例風波｜被批審訊進度慢 司法機構：涉大量被告安排複雜

警方在反修例示威中拘捕多人，導致法庭需要處理的案件大增，早前有立法會議員質疑律政司及司法機構，在檢控及審訊進度緩慢，不少案件遲遲未結案。司法機構今日(13日)發稿解畫，形容反修例案件的安排較為複雜，因為不少涉及眾多被告、法律代表、傳媒人士和旁聽公眾，以及大量錄像證據，並重申司法機構已採取不同措施處理相關問題。

各級法院接逾1,900宗反修例案件

司法機構表示，截至今年7月底，各級法院接逾1,900宗與反修例示威相關的案件，當中1,400宗、74%已結案，並預計大部分案件將於今年底結案；當中超過300宗刑事案件交由區域法院處理，包括約250宗仍在處理中，不少涉及10名或以上被告，所需的審訊時間較長，或超過20至30日。

司法機構解釋，過去1年半一直盡快優先處理急增的相關案件，同時確保妥善執行司法工作，包括招聘法官和委任暫委法官，並利用11座法院大樓約135個適合用作刑事案件聆訊的法庭，以處理每周約80宗相關案件的聆訊。

灣仔增建法庭可容納50被告

司法機構提到，新一份《施政報告》亦提出在灣仔法院大樓興建一所可容納多達50名被告人、100名法律代表，以及100名家屬、傳媒代表或公眾人士的大型法庭，主要用作應付涉及眾多被告人的案件，有關工程預計明年5月展開，2023年中竣工。另外，司法機構還會補足新改建的西九龍法院大樓大型法庭，可處理涉及最多達50名被告人、100名法律代表，以及50名家屬或公眾人士的案件。

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