兩地融合 以更整全態度看新界北發展 林鄭：一地兩檢是基本盤

隨著國家深化《前海方案》出爐，特首林鄭月娥昨出席立法會，回應議員質詢時亦預告多項政策，包括與深圳討論口岸通關安排時，「一地兩檢係嗰個基本盤」，亦會考慮參考澳門青茂口岸的「合作查驗一次放行」。至於土地供應及金融中心定位方面，林鄭表示會用更整全的態度看待新界北的發展；中央政府一定會維護香港的國際金融中心地位，「可以講係進入去一個好風生水起嘅年代」，呼籲大家毋須手忙腳亂。



近日有環團揭發元朗出現高達8米的「垃圾山」，林鄭月娥承認現時執法工作未能有效防止這類濫用官地的問題，並認為須以更整全的態度看待新界北發展，包括採用新思維去處理土地管理，亦須抓緊「前海方案」擴區後的機遇。她指，新界北研究有探討如何防止土地管理出現問題，冀日後再與立法會詳細討論。

中央維護香港國金地位

自從年初通過一項有關重建皇崗口岸並落實一地兩檢的議案，林鄭月娥認為有信心與「一灣之隔」的深圳政府商討其他口岸時，均可採用一地兩檢，並以「基本盤」形容相關安排。她指，科技進步下，亦可參考昨日啟用粵澳青茂口岸的方式：合作查驗，一次放行。

至於金融發展方面，林鄭月娥派「定心丸」，指中央政府的立場一定會維護本港國際金融中心的地位，預告將會陸續有相關政策措施出台，並以深港兩地政府合作有工作專班為例，「兩地嘅金融合作將會上去一個新嘅台階」。她指，深圳政府料將於下月作首個內地市政府於香港發行離岸人民幣債券。林鄭表示，行政立法關係良好，相信10月底前可通過16條正審議的草案，代表一年內通過46條草案。