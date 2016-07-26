十一國慶｜黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗表情符號 新聞秘書：疑有黑客
2 小時前
十一國慶｜黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗表情符號 新聞秘書：疑有黑客
今日是十一國慶日，環境局長黃錦星今早約6時，在社交平台Instagram上載一張海景照片，文字描述寫上「國慶日，長假期。」下方標籤(hashtag)一度寫上「#國慶日假期」，並附有台灣青天白日滿地紅旗的表情符號(emoji)，他其後刪走圖像。
黃錦星的新聞秘書回覆查詢時指，懷疑有黑客，已經即時更改Instagram密碼。
網民問：「出台灣旗？咩事？」，亦有人問：「做乜delate咗支青天白日旗？咩事？」
相關新聞：
十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度 港真正踏上「一國兩制」正確軌道
十一國慶｜鄭若驊：港積極配合習主席推進國內外法治工作
十一國慶｜多區現旗海 「教主」廣告牌前亦不例外
十一國慶｜社民連灣仔遊行 促釋放政治犯
十一國慶｜黃大仙多支國旗疑被損毀 警調查暫無人被捕
十一國慶｜灣仔北凌晨起封路 消息：警部署逾8000警力
十一國慶｜北京天安門廣場舉行升旗禮 李克強：繼續貫徹「一國兩制」方針
十一國慶｜缺席國慶儀式 董建華：身體不適
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/十一國慶｜黃錦星ig帖文一度顯示青天白日旗滿表情符號 新聞秘書：疑有黑客-287031
精選新聞：十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度 港踏上「一國兩制」正確軌道/電子消費券｜第二期消費券今發放 政府：過程暢順/十一國慶｜黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗表情符號 新聞秘書：疑有黑客
十一國慶｜多區現旗海 「教主」廣告牌前亦不例外