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十一國慶｜黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗表情符號　新聞秘書：疑有黑客
2 小時前
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十一國慶｜黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗表情符號　新聞秘書：疑有黑客
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黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗的表情符號。(黃錦星IG截圖)

今日是十一國慶日，環境局長黃錦星今早約6時，在社交平台Instagram上載一張海景照片，文字描述寫上「國慶日，長假期。」下方標籤(hashtag)一度寫上「#國慶日假期」，並附有台灣青天白日滿地紅旗的表情符號(emoji)，他其後刪走圖像。

黃錦星的新聞秘書回覆查詢時指，懷疑有黑客，已經即時更改Instagram密碼。

網民問：「出台灣旗？咩事？」，亦有人問：「做乜delate咗支青天白日旗？咩事？」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/十一國慶｜黃錦星ig帖文一度顯示青天白日旗滿表情符號　新聞秘書：疑有黑客-287031
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