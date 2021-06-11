反修例後客戶量急增三倍 投資移民顧問:移民家庭趨年輕化

近年英國、加拿大紛紛推出針對港人的簡易移民計劃，港人移民意欲大增。投資移民顧問哈維法律集團全球管理合夥人Jean-François Harvey透露，近2年委託集團協助移民的客戶比以往多3倍，並留意到今次的移民潮有3個高峰期，從2019年反修例運動、新冠疫情到國安法的落實，香港人移民需求一浪比一浪高，而且持續「居高不下」，與以往「有起有落」的情況大不相同。另外，家庭客戶亦趨向年輕化，以往集團客戶多為50歲以上，但過去一年降至40歲，亦有更多年輕家庭，帶著10歲以下的子女移民。



Harvey 又指，3大港人的熱門移民國家及項目分別為加拿大的創業移民項目(Start-Up Visa)、英國的BNO 移民 (BNO Visa)及澳洲的重大投資者移民專案 (Significant Investor Visa)。不同國家對不同初創產業的支援不同，Harvey舉例指加拿大對生物科技、英國對金融科技的初企需求較大，建議有意者要注意相關政策和動向。



集團註冊海外律師何景楨(圖右)表示，除了英國的BNO護照計劃，部分有意移民的年輕人亦會先利用加拿大的3年開放工作許可(OWP)前往加國求職，然後再申請上周新推2項針對在加工作或剛畢業港人的新簽證途經（Stream A、B），更快入籍加國。