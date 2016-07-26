基因突變 突變次數稱霸 已殺入中英 南非驚見新變種病毒

新冠肺炎變種病毒株Delta令多地疫情反彈、疫苗防護力下降之際，一種新的變種病毒株正蠢蠢欲動，隨時取而代之。該款新變種病毒株是由全球疫情之初，在南非最早出現的C.1病毒株「進化」而成。專家發現它的基因突變次數，多達每年41.8次，冠絕迄今在全球肆虐的所有品種，傳染力可能大增。據稱目前該新變種病毒株已在英國、中國、新西蘭、瑞士、葡萄牙、剛果及毛里裘斯等地出現。

南非國家傳染病研究所(NICD)及夸祖魯納塔爾研究創新和排序平台(KRISP)專家指，暫稱為C.1.2的新變種病株毒，每年的基因突變次數，較目前世衛標準下的「令人憂慮變種病毒株」(variants of concern)，即Alpha、Beta、Gamma及Delta，多近一倍。C.1.2在首波疫情之後，在南非一個大都會區域出現，其後傳播至鄰近兩個省份，並續蔓延，佔南非新冠病例的比率，由5月的0.2%，增至6月的1.6%，再增至上月的2%。專家指它在短時間內升勢持續，與Alpha、Beta及Gamma在南非冒起時情況相似，但目前仍須進一步研究其基因突變，具體上有何影響，估計可能減低抗體及免疫反應，並增加傳播力。



新西蘭女接種輝瑞後心肌炎亡

另外，新西蘭一名女子在接種輝瑞疫苗後死亡，是當地涉及該疫苗的首宗死亡案例。當地衛生部周一稱，事主接種後出現心肌炎，監察疫苗安全的獨立小組CV-ISMB檢視後，認為或與疫苗有關。心肌炎是輝瑞疫苗已知的罕見副作用，出現症狀者以年輕男性為主。目前新西蘭已接種逾330萬劑輝瑞疫苗。當局強調接種輝瑞疫苗好處仍遠高於風險。