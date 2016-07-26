外傭檢疫｜青衣華逸酒店下月起提供500間房 每晚房價650元

外傭來港工作需要到指定檢疫設施隔離，目前港府正提供荃灣絲麗酒店和竹篙灣檢疫中心共1,409間房。勞工處今日(23日)宣布，青衣華逸酒店11月1日起將會開放為指定檢疫設施，供抵港外傭隔離，共提供500間房，每晚房價650元。外傭僱主及職業介紹所可於下周一(25日)上午9時30分起預約，但有別於竹篙灣中心預約安排，今次需要在青衣華逸酒店的網上預約系統預訂，而非勞工處提供的網站。

須提供疫苗接種紀錄

勞工處提醒，在收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續。酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須預留足夠時間準備所需文件及辦理程序，並務必在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票。如訂房人士未有於指定時間內遞交所需文件或繳交費用，其預約可能會被取消。

如來港前確診或航班禁飛可退款

如外傭在來港前確診新冠病毒，或因航空公司修改或取消航班，又或受封城影響，因而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，訂房人士可獲退回已繳交的費用。如因其他特殊情況而須更改入住日期，酒店會按個別情況酌情處理。如外傭未有指定檢疫設施的訂房確認通知書，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。

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