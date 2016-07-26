將軍澳落雹｜天文台料本港短期內可能續受冰雹影響 (更新)

今日中午時段，網上社交群組有影片顯示，將軍澳不同地方均落冰雹。不少網民見到將軍澳區落雹的圖片紛紛表示驚訝，有居民笑言以為樓上有小童「扔冰落街」，亦有居民表示「彈咗入屋」。

天文台在下午1時22分發出特別天氣提示，證實在下午1時正左右，接獲將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。另外，天文台亦發出局部地區大雨提示，指西貢區的將軍澳的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台：落雹屬自然現象 港平均一至兩年出現一次

翻查天文台網頁，落雹屬一種自然現象，在香港並不常見，平均每一至兩年才出現一次。冰雹是強雷暴中產生的大冰粒，在強雷暴出現時，大氣的垂直運動十分猛烈。由於大氣對流層的温度一般隨高度增加而下降，當較暖濕空氣上升時，空氣中的水分會遇冷凝結。由於上升氣流猛烈，水汽會被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒。打滾過程冰粒不斷吸收水分，像「雪球」般越滾越大，最後當上升氣流不能再承托冰粒重量時，這些超重的冰粒便會跌落地面，形成落雹。

環保署料今日稍後空氣污染達「嚴重」水平

環保署表示，自昨日(15日)下午起錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數，可能達至「嚴重」水平，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。



本港今日大致天晴及酷熱，局部地區有煙霞，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。根據香港天文台預測，一道廣闊低壓區會在下周初帶來不穩定天氣。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

相關新聞：