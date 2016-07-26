天氣｜強烈熱帶風暴煙花襲台 料周六福建沿岸位置登陸

颱風「查帕卡」逐漸減弱，強烈熱帶風暴「煙花」則正在吹襲台灣北部，按現時路徑預測，或會於本周六(24日)最接近本港，並於本港東北方向，福建沿岸位置登陸。

據天文台熱帶氣旋位置及路徑圖預計，現時煙花位處台灣東面海域，預計明日中心附近最高持續風速將增至每小時120公里，屬颱風級別。煙花將於本周五(23日)在台灣北部登陸，屆時中心附近最高持續風速將加強至每小時155公里，並成為強颱風，然後煙花料會逐漸減弱，本周六在福建沿岸登陸時將減弱成颱風，並逐漸減弱成熱帶風暴。

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剛影響本港的颱風查帕卡路徑複雜，天文台解釋這與「煙花」有關，因為每到颱風季節，西北太平洋上空的熱帶氣旋活動會趨活躍，有時會出現多於一個熱帶氣旋。若熱帶氣旋間的距離夠近，便會相互影響，出現藤原效應。

藤原效應是以日本博士藤原咲平的名字而命名，在北半球，當兩股熱帶氣旋距離夠近，兩股熱帶氣旋傾向圍繞它們間的一點，以反時針方向旋轉。當2股熱帶氣旋距離近至1,200公里的時候，相互作用會變得明顯，距離越近相互作用越大。