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將軍澳落雹｜天文台前助理台長：現難用科學監察冰雹　市民倘戶外遇到須暫避
33 分前
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將軍澳落雹｜天文台前助理台長：現難用科學監察冰雹　市民倘戶外遇到須暫避
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梁榮武指，現時難以用科學儀器監察冰雹出現，要靠市民報告，提醒市民一旦在戶外遇到落雹，需要到有遮擋的地方暫避。(資料圖片)

將軍澳落雹引起市民關注。天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武在電台表示，現時難以用科學儀器監察冰雹出現，要靠市民報告，提醒市民一旦在戶外遇到落雹，需要到有遮擋的地方暫避。

指科學家料將來冰雹更具殺傷力

梁榮武解釋，昨日落雹主因是高溫觸發，導致很強的上升氣流承托，當雷暴雲內的冰粒墮下時，吸收四周的水份，令體積增大，形成冰雹。他形容落雹是極端天氣，以常理推測，隨著全球暖化，落冰雹的機會可能會比以往小，因為暖空氣較厚，可以令較小的冰粒融化，從而形成雨。然而，他補充指有科學家的研究認為，將來的大氣層會較為不穩定，有利很強的上升氣流出現，或有利於形成體積更大的冰雹，落雹的次數未必增加，但冰雹體積或更大，更具殺傷力。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/將軍澳落雹｜天文台前助理台長：現難用科學監察冰雹　市民倘戶外遇到須暫避-285289
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