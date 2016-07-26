將軍澳落雹｜9月落雹罕見 天文台過去53年僅錄兩宗

將軍澳落雹的相片和片段，自中午起在網上瘋傳，天文台隨後證實接獲將軍澳有冰雹報告，並預料本港在短期內可能持續受冰雹影響。翻查天文台資料，本港上一次落雹是在2016年7月，當時大埔等新界地區在中午突然落雹，新界多區短時間內急降溫，大埔半小時內下降10度，毗連香港的深圳同一時間亦風雲色變，白晝變成黑夜，深圳羅湖區一度發出冰雹預警。

過去54年錄40次落雹 1983年佔最多

本港由1967年至今，一共錄得40次落雹記錄，當中1983年曾經試過一年落雹7次。當年單是3月，已有4次落雹記錄；若以每月總落雹日數計算，就以4月一共錄得的落雹日數為最高。至於像今次9月落雹實屬罕見，1967年至去年，天文台在9月只錄得2宗落雹數字，分別在發生在1983年9月及2002年9月。

根據天文台解釋，冰雹是由於強雷暴中產生的大冰粒，當強雷暴出現時，大氣的垂直運動甚為猛烈。由於大氣對流層的溫度一般隨高度增加而下降，當較暖濕空氣上升時，空氣中的水分會遇冷凝結，並在打滾過程中，冰粒不斷吸收水分，結果像「雪球」般越滾越大，當上升氣流不能再承托冰粒重量時，這些超重的冰粒便會跌落地面，形成落雹現象。

近年以2014年落雹規模最大

數到本港近年最大規模落雹的一次，發生於2014年3月30日晚上。當晚受低壓槽影響，香港廣泛地區出現滂沱大雨及強烈雷暴並伴隨落雹，天文台更需要發出黑色暴雨警告信號。在暴雨期間，天文台收到本港多處地區的冰雹報告，大部分報告的冰雹大小約20毫米至30毫米。

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