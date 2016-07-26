年度縣魅力調查惹怒縣知事 群馬年年下跌聲言要起訴

日本有一個叫「地域品牌調查」，每年都會為該國47個都道府縣進行魅力調查，當然有人歡喜有人愁。在外人看來可能只是無傷大雅的調整，對於都道府縣的知事，以至一些縣民，其實都相當重視。

在上周六(9日)，該調查就發表了2021年的排名，其中北海道獲得73.4的評分，連續13年成為調查的第1位，得分更是比去年的60.8分，大增近13分之多，遠遠拋離第2的京都府及第3的沖繩縣。而京都也是連續13年做「阿二」。

至於敬陪末席的是茨城縣，這個其實位於千葉以北，東京東北的關東地方，過去多次墊底，去年意外突然跳升上42位已一度足以讓縣民高興。不過同樣在榜下游的群馬，去年排名40，今年跌至44。不知是過度失望還是怎樣，竟惹起縣知事山本一太的不滿。

知事批侮辱縣民 考慮法律追究

山本一太被問到有關的調查就即時怒火中燒：「群馬縣在一個低的位置，這是缺乏數據的根據的，是對縣民是非常粗魯、失禮的行為。某種意義來說，我認為是侮辱了縣民。」他更表示：「我會仔細檢查一下內容，再與律師商討，考慮作出法律上的追究。」山本知事認為，調查每年都被傳媒所報道，事件不能就這樣算了。

有前縣知事表示理解山本的憤怒，前宮崎縣知事東國原英夫接受訪問時表示，調查對於排名較低的縣來說，就好像是一個侮辱，甚至像是人格否定一樣。並認為這可能會助長欺凌、偏見、以及歧視等。

其實同樣不快的，還有其他地方知事。在2019年，茨城已連續7年墊底，時任縣知事大井川和彦就曾對調整的結果感到遺憾。而同樣是茨城，縣議員井手義弘就批評回應調查的人以大都市為主，對於鄉郊地方有欠客觀。另外，今年跌幅較大的是接在群馬與茨城之間的琦玉縣，該縣從去年的38，下跌至45位。

市町區村排名札幌第一

根據調查的品牌調查研究所，其實有解釋他們的調查評分及根據。他們會向受查人士對有關的都道府縣進行評分，100分為最吸引，而0是完全不吸引，然後取出受訪者平均值。而今年的調查，訪問了逾3.5萬人，比起日本傳媒一般民意調查的基礎數字還要高。

調查機構今日亦回應山本一太的批評，機構指他們只是進行消費者的意見調查，而當中若有操控結果，是對言論自由和新聞自由的妨礙，必然是會遭到揭發。機構又指，對山本的指控不能理解，無法了解其意圖。不過對於群馬縣的排名下跌，機構表示遺憾，原因是該縣的得分由去年的13.4分上升至15.3，只是同樣有上升的縣較多，排名才下跌。

而其實相關調查亦有公布再下一級的市町區村的排名，當中北海道的札幌市榮登冠軍，而第2是同屬北海道的函館市，第3則是上屆冠軍的京都市。