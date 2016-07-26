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年度縣魅力調查惹怒縣知事　群馬年年下跌聲言要起訴
17 小時前
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日本都道府縣魅力調查群馬縣山本一太北海道茨城縣品牌調查研究所札幌市
年度縣魅力調查惹怒縣知事　群馬年年下跌聲言要起訴
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群馬縣最有名的是草津溫泉。(網上圖片)

日本有一個叫「地域品牌調查」，每年都會為該國47個都道府縣進行魅力調查，當然有人歡喜有人愁。在外人看來可能只是無傷大雅的調整，對於都道府縣的知事，以至一些縣民，其實都相當重視。

在上周六(9日)，該調查就發表了2021年的排名，其中北海道獲得73.4的評分，連續13年成為調查的第1位，得分更是比去年的60.8分，大增近13分之多，遠遠拋離第2的京都府及第3的沖繩縣。而京都也是連續13年做「阿二」。

至於敬陪末席的是茨城縣，這個其實位於千葉以北，東京東北的關東地方，過去多次墊底，去年意外突然跳升上42位已一度足以讓縣民高興。不過同樣在榜下游的群馬，去年排名40，今年跌至44。不知是過度失望還是怎樣，竟惹起縣知事山本一太的不滿。

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群馬縣知事山本一太對縣魅力排名太低深表不滿。(山本一太知事網頁圖片)

知事批侮辱縣民　考慮法律追究

山本一太被問到有關的調查就即時怒火中燒：「群馬縣在一個低的位置，這是缺乏數據的根據的，是對縣民是非常粗魯、失禮的行為。某種意義來說，我認為是侮辱了縣民。」他更表示：「我會仔細檢查一下內容，再與律師商討，考慮作出法律上的追究。」山本知事認為，調查每年都被傳媒所報道，事件不能就這樣算了。

有前縣知事表示理解山本的憤怒，前宮崎縣知事東國原英夫接受訪問時表示，調查對於排名較低的縣來說，就好像是一個侮辱，甚至像是人格否定一樣。並認為這可能會助長欺凌、偏見、以及歧視等。

其實同樣不快的，還有其他地方知事。在2019年，茨城已連續7年墊底，時任縣知事大井川和彦就曾對調整的結果感到遺憾。而同樣是茨城，縣議員井手義弘就批評回應調查的人以大都市為主，對於鄉郊地方有欠客觀。另外，今年跌幅較大的是接在群馬與茨城之間的琦玉縣，該縣從去年的38，下跌至45位。

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札幌是最受歡迎的城市。(札幌雪祭官方圖片)

市町區村排名札幌第一

根據調查的品牌調查研究所，其實有解釋他們的調查評分及根據。他們會向受查人士對有關的都道府縣進行評分，100分為最吸引，而0是完全不吸引，然後取出受訪者平均值。而今年的調查，訪問了逾3.5萬人，比起日本傳媒一般民意調查的基礎數字還要高。

調查機構今日亦回應山本一太的批評，機構指他們只是進行消費者的意見調查，而當中若有操控結果，是對言論自由和新聞自由的妨礙，必然是會遭到揭發。機構又指，對山本的指控不能理解，無法了解其意圖。不過對於群馬縣的排名下跌，機構表示遺憾，原因是該縣的得分由去年的13.4分上升至15.3，只是同樣有上升的縣較多，排名才下跌。

而其實相關調查亦有公布再下一級的市町區村的排名，當中北海道的札幌市榮登冠軍，而第2是同屬北海道的函館市，第3則是上屆冠軍的京都市。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/年度縣魅力調查惹怒都知事　群馬年年下跌聲言要起訴-288579
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