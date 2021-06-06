張建宗︰教職員疫苗接種率僅18% 籲積極接種

政務司長張建宗今發表網誌表示，根據全港約2,000間學校提交的資料，已最少打一針的學校教職員只有約18%，政府會繼續呼籲及協助教職員盡早接種疫苗，同時呼籲企業履行應有社會責任，為香港早日走出疫境而出力。至於政府上周已批准降低BioNTech(復必泰)疫苗接種年齡下限至12歲，相關安排會盡快公布。



張建宗又指，相比外國，本港疫情期間從未封城，無實施禁足令或宵禁令，即使封區檢測均在晚上進行，亦沒有確診者因公共醫療服務不足而被拒入院治療，有賴政府與市民的共同努力。張建宗亦讚揚，香港市民自疫情爆發以來，保持高度的防疫意識和遵守防疫措施，不過要讓香港從疫境走出來，仍要提升「抗疫力」，需靠市民廣泛接種新冠疫苗。



另外，網誌提到，去年因應疫情停辦、讓高中生擔任官員「工作影子」一天的「與香港同行」計劃，今年暑假將會再次推行，預計本月至下月進行招募及甄選工作，並會由中四至中六學生擴展至中三，本星期會向全港中學發出邀請。而青年委員自薦計劃收到近1500份申請，預計於今年第四季完成招募評審工作。