強制檢測｜10個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(16日)多10個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月18日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月14日至9月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜涉及非本地確診的地方

當局表示，因應一宗曾香港逗留的非本地確診個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座：8月19日至9月16日期間曾身處逾兩小時

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於9間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把7間學校及2間學校的指明級別納入強制檢測公告。

於9月3日至9月16日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月18日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月20日或之前交回：

⚫ 屯門青盈路38號哈羅香港國際學校(Early Years Centre)

⚫ 大埔大埔太和路2號寶雅苑家和閣(C座)地下天主教大埔幼稚園

⚫ 屯門景峰徑2號景峰花園第4座地下(部分)及第5座地下迦南幼稚園(景峰花園)

⚫ 粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

⚫ 茶果嶺麗港城第二期地下迦南幼稚園(麗港城)/迦南幼兒園(麗港城)

⚫ 九龍塘森麻實道3號及3號A地下及1樓耀中國際學校(幼稚園)

⚫ 灣仔愛群道36號地下愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 九龍城東寶庭道8號民生書院小學：一年級

⚫ 愉景灣海澄湖畔路38號智新書院：二年級

連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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