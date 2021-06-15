性暴力受害人支援不足 羅致光：醫管局將提供危機支援優化房間設施

醫管局現時在全港18所設有急症室的公立醫院，各提供2間指定房間及1間後備房間，為性暴力受害人提供一站式服務。民建聯立法會議員葛珮帆認為，有關服務形同虛設，促請政府增撥資源，讓醫管局在港島、九龍及新界區各1所公立醫院內設立1間危機支援中心。

葛珮帆指，據前線社工所說，大部分性暴力個案受害人到醫院後都未必能使用有關房間，房間亦缺足夠設施，如婦科床及錄取口供用的錄影設備等，令受害人仍需在警署及醫院之間往來。醫學界議員陳沛然則指，油尖旺區是發生最多性暴力個案的區域，促政府可先在該區的公立醫院設立危機支援中心。

勞工及福利局長羅致光回覆指，當局並無在公立醫院接受治療的性暴力受害人統計數字，他明白危機支援相當重要，指有關指定房間已可進行大部分所需程序，可原則上做到一站式服務，至於會否在設施上可優化，政府會作檢視。醫管局會配合政府，為性暴力受害人提供危機支援措施，包括如有需要，會研究在新建或已翻新的公立醫院內提供優化的房間及設施。