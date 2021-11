慎入|71歲布蘭森炒單車 盤骨離奇多咗個波「只盼唔好癱」

英國富商、維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)出名愛刺激愛冒險,已年屆71歲的他,依然未放棄他喜愛的越野單車,日前在英屬處女群島參加一項慈善賽事時,出嚴重意外,身體多處受傷,包括一邊盤骨凸出,像塞了一個球在裡面,相當駭人,他直言如果沒戴頭盔,可能已不在人世。

布蘭森周三在網上講述出事經過,指當時正在托爾托拉島(Tortola)一處急彎,前面駛有一輛汽車,另一邊則是懸崖,而他的隊友Felix Stellmaszek正欲超越該輛汽車。布蘭森稱,他想減速時,發現就算用盡全力,煞車掣亦無反應,「我(的單車)愈來愈快,選擇只有墮崖、撞向汽車,又或撞向Felix……我向Felix大嗌『煞車掣壞了!』他根本無得避」,最終兩架單車猛炒在一起,「我們齊齊墮車,頭部及身體狂撼落石屎路面」。

布蘭森憶述,出事之後「我們躺在地上,其餘隊友上前圍看……我保持不動,只盼沒有撞斷脊骨或癱瘓(hoping I hadn’t broken my back or paralysed myself)。我慢慢郁動四肢,見有反應令我鬆一口氣。感恩Felix亦無大礙」。

二人隨即送院治療,布蘭森身上多處割傷、手肘撞瘀、盤骨腫起一大塊、腿部血腫。他稱︰「毫無疑問是戴了頭盔救了我們一命——這也不是第一次了」。2016年,布蘭森亦試過炒單車險死,當年他正與一對子女在英屬處女群島的維京果島(Virgin Gorda),為一項賽事受訓,他獨自下坡時,因四周變暗看不清路,導致撞向減速坡,整個人飛起再墮地,他當時「看到人生走馬燈」(my life was literally flashing before my eyes),以為死硬,最終面及肩受傷骨折,幸有頭盔保命。

布蘭森「險死」經歷達76次?

英媒引述布蘭森的傳記,稱他過去有76次大難不死或搵命博經歷,最早一次是1972年與首任妻子度蜜月時沉船,亦包括76年玩滑翔機時唔識控制墜毀、86年高空跳傘時拉錯繩,同年又有一次熱氣球意外;以及07年為慶祝集團開設新航線,在美國拉斯維加斯棕櫚賭場酒店(Palms Casino Resort tower)「玩跳樓」等(見下方片段)。

布蘭森近年轉戰太空繼續冒險,今年7月成功乘搭旗下維珍銀河(Virgin Galactic)的太空飛機升空,抵達大氣層邊緣感受無重狀態後,安全返回地球,搶先亞瑪遜貝索斯(Jeff Bezos)一步,成為全球首位上太空的億萬富翁。

