慎入｜71歲布蘭森炒單車 盤骨離奇多咗個波「只盼唔好癱」

英國富商、維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)出名愛刺激愛冒險，已年屆71歲的他，依然未放棄他喜愛的越野單車，日前在英屬處女群島參加一項慈善賽事時，出嚴重意外，身體多處受傷，包括一邊盤骨凸出，像塞了一個球在裡面，相當駭人，他直言如果沒戴頭盔，可能已不在人世。

布蘭森周三在網上講述出事經過，指當時正在托爾托拉島(Tortola)一處急彎，前面駛有一輛汽車，另一邊則是懸崖，而他的隊友Felix Stellmaszek正欲超越該輛汽車。布蘭森稱，他想減速時，發現就算用盡全力，煞車掣亦無反應，「我(的單車)愈來愈快，選擇只有墮崖、撞向汽車，又或撞向Felix……我向Felix大嗌『煞車掣壞了！』他根本無得避」，最終兩架單車猛炒在一起，「我們齊齊墮車，頭部及身體狂撼落石屎路面」。

布蘭森憶述，出事之後「我們躺在地上，其餘隊友上前圍看……我保持不動，只盼沒有撞斷脊骨或癱瘓(hoping I hadn’t broken my back or paralysed myself)。我慢慢郁動四肢，見有反應令我鬆一口氣。感恩Felix亦無大礙」。

布蘭森16年曾炒車「看到人生走馬燈」單車頭盔救命

二人隨即送院治療，布蘭森身上多處割傷、手肘撞瘀、盤骨腫起一大塊、腿部血腫。他稱︰「毫無疑問是戴了頭盔救了我們一命——這也不是第一次了」。2016年，布蘭森亦試過炒單車險死，當年他正與一對子女在英屬處女群島的維京果島(Virgin Gorda)，為一項賽事受訓，他獨自下坡時，因四周變暗看不清路，導致撞向減速坡，整個人飛起再墮地，他當時「看到人生走馬燈」(my life was literally flashing before my eyes)，以為死硬，最終面及肩受傷骨折，幸有頭盔保命。

布蘭森「險死」經歷達76次？

英媒引述布蘭森的傳記，稱他過去有76次大難不死或搵命博經歷，最早一次是1972年與首任妻子度蜜月時沉船，亦包括76年玩滑翔機時唔識控制墜毀、86年高空跳傘時拉錯繩，同年又有一次熱氣球意外；以及07年為慶祝集團開設新航線，在美國拉斯維加斯棕櫚賭場酒店(Palms Casino Resort tower)「玩跳樓」等(見下方片段)。

布蘭森近年轉戰太空繼續冒險，今年7月成功乘搭旗下維珍銀河(Virgin Galactic)的太空飛機升空，抵達大氣層邊緣感受無重狀態後，安全返回地球，搶先亞瑪遜貝索斯(Jeff Bezos)一步，成為全球首位上太空的億萬富翁。

相關新聞︰

慎入｜71歲布蘭森炒單車 盤骨離奇多咗個波「只盼唔好癱」