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扎根本港逾半個世紀 渠蓋廠面臨收地難再傳承
15 分前
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北部都會區施政報告林鄭月娥元朗南發展計劃棕地工業活動合豐鐵工廠坑渠蓋收地迫遷倒閉發展局元朗新界唐人新村房屋供應洪水橋新發展區元朗工業邨法定補償特惠補償一換一土地規劃
扎根本港逾半個世紀 渠蓋廠面臨收地難再傳承

特首林鄭月娥在《施政報告》中提出北部都會區發展策略，包括元朗、天水圍、 粉嶺及上水等新界土地即將大變天。然而，港府銳意增加房屋供應之際，卻未有周全安置棕地作業，令區內工廠率先成為犧牲品。其中，被納入元朗南發展計劃範圍內的唐人新村，當中屹立著扎根本港逾半個世紀的坑渠蓋廠「合豐鐵工廠」，明年亦難逃收地命運，發展局更表明不會提供「一換一」土地安置，意味該廠最終可能倒閉收場。        記者：劉凱欣
攝影：陳奕釗

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經營58年、歷經三代人的家族企業「合豐鐵工廠」，位於元朗唐人新村路附近。記者走經建材公司、越過車房、沿著沙塵滾滾的小路，幾番轉折終於抵達佔地約4萬平方呎的工廠(地圖黃色範圍)。映入眼簾的除了現場數以百計的渠蓋，還有堆疊得井然有序的喉管，而渠蓋上面掛著的正是「合豐」的小招牌。本以為工廠地區，少不免吆喝聲夾雜機械運轉聲，但現場遠比想像中安靜。推門到工廠旁的小平房，坐在裡面的正是六十餘歲的陳安祥。頂著一個肚腩，穿上一雙卡其色工作鞋的他，為合豐第二代負責人，身旁還坐著兒子陳滙璋，以及兩名姪兒陳冠文、陳冠傑。

打鐵舖做起轉型做鑄鐵

「我老竇係第一代，當時係做打鐵舖。做做下行業已經式微，所以由阿哥接手轉型做鑄鐵。嗰時喺牛頭角、黃大仙牛池灣嗰啲寮屋個工場仔做起，做落嚟之後，就搬咗去屯門藍地。再做幾年生意擴展，就嚟咗元朗唐人新村，一做就做咗50年。」陳安祥慢慢道出合豐的歷史。他續指，鑄造業最興盛時期是六、七十年代，當時工業尚未北移，經濟起飛，基建多，單單是元朗區便有過百間鑄鐵廠。不過，隨著環保排污條例收緊，港人工資大漲，在汰弱留強下，目前只剩下5間本地鐵工廠，負責本港大大小小基建的渠蓋、水渠鑄造。

直至十多廿年前，哥哥退休，鐵工廠改由陳安祥接手。至近幾年，他開始培養下一代子姪接手，「點解公司叫合豐？合豐、合豐，講嘅係大家合作，就會豐收嘅意思，所以我哋都希望可以將呢個家族生意，一代一代合作傳承落去。」「嗱，赤鱲角人工島、機場第三跑、港鐵沙中線用嘅都係我哋嘅出品㗎！因為品質好，一個渠蓋可以用過百年，又可以訂製渠蓋，所以好多工程都鍾意搵我哋。」說起威水史，陳安祥眉飛色舞，對參與本港基建與有榮焉。

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合豐鐵工廠製造渠蓋有多個工序。(受訪者提供)
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工廠擺放大量渠蓋。

政府賠償少   覓新地「天方夜譚」

不過，政府下年第三季開展元朗南發展計劃，並於洪水橋新發展區及元朗工業邨一帶，選址興建多層樓宇，唐人新村面臨被收地，合豐鐵工廠亦將要被逼搬遷。工廠第三代負責人陳滙璋指，「市面上要找相同面積地方，攞正牌照放置渠蓋，要3,000元一呎，(4萬呎地方)一定要1.2億元以上，同趕絕我哋有咩分別。」他表示，對比政府願意賠償介乎約為800元至1,300元的呎價，尋找新地方可說是天方夜譚，實難以東山再起。

「政府有試過叫我哋搬上工廈發展，但一個井蓋負重已達500公斤，工廈根本無法承重。」陳滙璋表示，其願意配合城市發展，惟希望政府可以協助提供「一換一」土地安置，以繼續將鐵工廠傳承下去。「如果我哋經營不善做唔到落去，我可以認命。但公司發展無問題，咁多年嚟政府都係用我哋嘅出品㗎，無功勞都有苦勞，依家咁樣做唔到落去，我真係唔甘心。」

發展局：不提供一換一安置

發展局回應指，根據政府現行政策，受政府清拆計劃影響的合資格業務經營者，可按照法例申請法定補償。除了法定補償外，政府設有特惠補償安排作為現金援助，並作為法定補償以外另一個較簡易和便捷方式，處理土地補償的選項。由於經營業務始終是於市場運作的商業行為，政府除了上述金錢補償以外，不會為受影響業務提供「一換一」的場地安置安排，但如果商戶有意另覓處所，政府在規劃及土地事宜上盡量提供協助及便利。

扎根本港逾半個世紀 渠蓋廠面臨收地難再傳承

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合豐第二代負責人陳安祥盼將家族事業傳承給兒子陳滙璋(左二)、姪兒陳冠傑(左一)及陳冠文。
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佔地約4萬平方呎的工廠。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/扎根本港逾半個世紀-渠蓋廠面臨收地難再傳承-290309
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