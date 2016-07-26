扎根本港逾半個世紀 渠蓋廠面臨收地難再傳承

特首林鄭月娥在《施政報告》中提出北部都會區發展策略，包括元朗、天水圍、 粉嶺及上水等新界土地即將大變天。然而，港府銳意增加房屋供應之際，卻未有周全安置棕地作業，令區內工廠率先成為犧牲品。其中，被納入元朗南發展計劃範圍內的唐人新村，當中屹立著扎根本港逾半個世紀的坑渠蓋廠「合豐鐵工廠」，明年亦難逃收地命運，發展局更表明不會提供「一換一」土地安置，意味該廠最終可能倒閉收場。 記者：劉凱欣

攝影：陳奕釗

經營58年、歷經三代人的家族企業「合豐鐵工廠」，位於元朗唐人新村路附近。記者走經建材公司、越過車房、沿著沙塵滾滾的小路，幾番轉折終於抵達佔地約4萬平方呎的工廠(地圖黃色範圍)。映入眼簾的除了現場數以百計的渠蓋，還有堆疊得井然有序的喉管，而渠蓋上面掛著的正是「合豐」的小招牌。本以為工廠地區，少不免吆喝聲夾雜機械運轉聲，但現場遠比想像中安靜。推門到工廠旁的小平房，坐在裡面的正是六十餘歲的陳安祥。頂著一個肚腩，穿上一雙卡其色工作鞋的他，為合豐第二代負責人，身旁還坐著兒子陳滙璋，以及兩名姪兒陳冠文、陳冠傑。

打鐵舖做起轉型做鑄鐵

「我老竇係第一代，當時係做打鐵舖。做做下行業已經式微，所以由阿哥接手轉型做鑄鐵。嗰時喺牛頭角、黃大仙牛池灣嗰啲寮屋個工場仔做起，做落嚟之後，就搬咗去屯門藍地。再做幾年生意擴展，就嚟咗元朗唐人新村，一做就做咗50年。」陳安祥慢慢道出合豐的歷史。他續指，鑄造業最興盛時期是六、七十年代，當時工業尚未北移，經濟起飛，基建多，單單是元朗區便有過百間鑄鐵廠。不過，隨著環保排污條例收緊，港人工資大漲，在汰弱留強下，目前只剩下5間本地鐵工廠，負責本港大大小小基建的渠蓋、水渠鑄造。

直至十多廿年前，哥哥退休，鐵工廠改由陳安祥接手。至近幾年，他開始培養下一代子姪接手，「點解公司叫合豐？合豐、合豐，講嘅係大家合作，就會豐收嘅意思，所以我哋都希望可以將呢個家族生意，一代一代合作傳承落去。」「嗱，赤鱲角人工島、機場第三跑、港鐵沙中線用嘅都係我哋嘅出品㗎！因為品質好，一個渠蓋可以用過百年，又可以訂製渠蓋，所以好多工程都鍾意搵我哋。」說起威水史，陳安祥眉飛色舞，對參與本港基建與有榮焉。

政府賠償少 覓新地「天方夜譚」

不過，政府下年第三季開展元朗南發展計劃，並於洪水橋新發展區及元朗工業邨一帶，選址興建多層樓宇，唐人新村面臨被收地，合豐鐵工廠亦將要被逼搬遷。工廠第三代負責人陳滙璋指，「市面上要找相同面積地方，攞正牌照放置渠蓋，要3,000元一呎，(4萬呎地方)一定要1.2億元以上，同趕絕我哋有咩分別。」他表示，對比政府願意賠償介乎約為800元至1,300元的呎價，尋找新地方可說是天方夜譚，實難以東山再起。

「政府有試過叫我哋搬上工廈發展，但一個井蓋負重已達500公斤，工廈根本無法承重。」陳滙璋表示，其願意配合城市發展，惟希望政府可以協助提供「一換一」土地安置，以繼續將鐵工廠傳承下去。「如果我哋經營不善做唔到落去，我可以認命。但公司發展無問題，咁多年嚟政府都係用我哋嘅出品㗎，無功勞都有苦勞，依家咁樣做唔到落去，我真係唔甘心。」

發展局：不提供一換一安置

發展局回應指，根據政府現行政策，受政府清拆計劃影響的合資格業務經營者，可按照法例申請法定補償。除了法定補償外，政府設有特惠補償安排作為現金援助，並作為法定補償以外另一個較簡易和便捷方式，處理土地補償的選項。由於經營業務始終是於市場運作的商業行為，政府除了上述金錢補償以外，不會為受影響業務提供「一換一」的場地安置安排，但如果商戶有意另覓處所，政府在規劃及土地事宜上盡量提供協助及便利。

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