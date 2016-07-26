打針比率達標 中學陸續全日面授課

本港昨連續27日沒有本地感染新冠肺炎確診，有「打針」比率符合要求的學校，昨率先恢復全日面授課堂。觀塘地利亞修女紀念學校(協和)的中六學生，成為教育局早前公布5間「達標」學校中，最早局部回復全日面授的班級；其他已符合教師和個別級別學生新冠疫苗接種率達七成規定的學校，亦陸續接獲教育局的通知，包括將軍澳香島中學校的中六學生，下周四起亦可全面恢復面授課。



學生：有助準備DSE

地利亞修女紀念學校(協和)昨起容許「全日面授」班級的學生，中午外出用膳或買外賣回校，而飯堂已安裝隔板及確保面向同一方向食飯。該校中六葉同學承認，很久沒有全日上課有點緊張、不習慣，但認為現時會有較多時間學習；何同學就覺得很開心，相信有助準備文憑試和多些時間溫習。

校長林艷玲表示，早於政府放寬接種復必泰新冠疫苗的年齡後，已向學生解釋疫苗資訊，又為逾300名學生和家長安排外展接種服務。她指，參與外展接種以高中生佔多，相信他們對學習有迫切性、全日復課能增學習效率。她希望在吸取中六恢復全日面授的經驗後，再擴展至其他級別，又對整體學生接種率達七成感樂觀。不過，她坦言較困難是處理午膳安排，又指僅個別級別全日復課，較難編排課堂時間表。

疫情方面，昨只新增1宗從卡塔爾抵港的確診，26歲男患者(#12152)已打齊兩針復必泰和取得陽性抗體結果，初步確診少於5宗。