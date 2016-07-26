接連點評支聯會職工盟記協 蕭澤頤：相信大家眼睛雪亮

支聯會、職工盟及記協近日接連被保安局長鄧炳強及建制派高調批評，警務處長蕭澤頤今日出席警察學院結業會操後見傳媒，同樣提及對三個組織的看法，包括質疑記協關顧「13歲小朋友」進行採訪，是否等同倡議「人人可以做記者」，但被問到悼念六四是否違法時，他僅稱警方會作獨立風險評估。

斥記協「選擇性失聰」

蕭澤頤提到，記協對政見不同的傳媒機構有不同取態，例如有記者被欺負或毆打卻「選擇性失聰」，認為記協是否專業協會市民「心中有數」。被問到記協早前已公開反駁沒有倡議「人人可以做記者」，是否與記協出現誤會時，蕭澤頤僅稱「相信大家眼睛係雪亮嘅」，並強調警方只會與「專業記者」溝通。

拒談悼念六四是否違法

至於警方早前要求支聯會移除網站及社交平台，蕭澤頤表示，警方國安處去信支聯會的信件內容不能公開，否則有機會違法，並拒絕透露支聯會悼念六四是否違法，並強調若有任何團體有資料可能危害國家安全，警方都會「依法辦事」要求下架，重申警方在「陽光底下執法」。

蕭澤頤談到支聯會到警總交信指稱沒有違法，重申警方依法要求團體遞交資料，而有關團體不能主動「做抗爭騷」宣稱自己沒有違法，否則只會加快警方拘捕他們。蕭澤頤接連被追問悼念六四、參與六四晚會是否違法，他僅稱警方會作獨立風險評估，包括有否危害國家安全、社會安全及疫情因素，以評估是否批准遊行。至於警方有否調查職工盟，蕭澤頤拒絕評論，但稱團體是否違法自己「心知肚明」。

選委會選舉部署最少5000警力

選委會選舉明日舉行，約4,800名選民有分投票。蕭澤頤表示，警方將派5,000至6,000警力在票站和高危地點，部分警員將「高姿態巡邏」，亦有便衣警員部署，另外警方會密切留意網上煽動破壞選舉的行為。