新冠疫情經濟下滑中止 港大料全年增長7.2%

疫情緩和，香港人生活和經濟活動陸續回復較正常情況，香港大學預計，本港今年第三季實質經濟增長(GDP)按年增長6.9%，較第二季的7.6%減慢。受惠於持續上升的疫苗接種率及第二輪消費券計劃，經濟將持續增長，預計第四季實質GDP升6.4%，但增速連續三季度放緩。而2021年全年經濟增長7.2%，較去年收縮6.1%好，反映新冠病毒疫情帶來的經濟下滑於2021年中止。

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表高頻宏觀經濟預測，政府消費券計劃對零售提供強大支持，2021年8月零售業銷貨額上升10.5%，在蓬勃的外貿帶動下，香港經濟增長預料持續擴大。港大預計，第三及第四季私人消費開支按年增長7.8%和6.7%，全年增長5.9%；貨物出口分別增長19.6%和18.5%，全年增長21.6%。

港大亦預計，就業市場將進一步改善，失業率由第三季的預計4.6%，跌至第四季的4.3%，全年失業率5.3%。本港第三及第四季綜合消費物價指數預測，分別按年增長2.5%和2%，全年增長1.6%。

新冠疫情經濟下滑中止 港大料全年增長7.2%