新冠疫苗｜拜登強制聯邦僱員接種 逾百人公司員工須打針或檢測

美國總統拜登推出更嚴厲措施，要求民眾接種新冠疫苗，涵蓋大約1億人口，佔全國工人數目約三分二。

新措施下，在行政部門工作的聯邦僱員，以及與聯邦政府有業務往來的承包商，都必須打針，不得以病毒檢測替代；勞工部亦會規定員工人數超過100人的私人企業，必須要求僱員打針或每星期檢測，涉及約8,000萬人。接受聯邦醫療保險或補助的醫療機構，大約1,700萬員工亦必須完成接種。

拜登批評仍未接種疫苗的約四分一美國人，造成很大傷害，讓所有人付出代價。他說，美國現時疫情仍處於艱難時刻，可能會持續一段時間，強調新措施不是自由或個人選擇，而是保護自己及周邊的人。

白宮：不遵守規定將予紀律處分

白宮發言人普薩基指，聯邦僱員和承包商會有75日時間完成接種，除非因宗教或醫療需要而獲豁免，否則不遵守規定的人，會被轉介至人力資源部門處理，給予紀律處分，有可能被解僱。

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