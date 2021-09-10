Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠疫苗｜拜登強制聯邦僱員接種 逾百人公司員工須打針或檢測
2021-09-10
#Hashtags
新冠疫苗拜登聯邦僱員強制接種
新冠疫苗｜拜登強制聯邦僱員接種 逾百人公司員工須打針或檢測
news-images
拜登強制聯邦僱員接種，逾百人公司員工須打針或檢測。(AP)

美國總統拜登推出更嚴厲措施，要求民眾接種新冠疫苗，涵蓋大約1億人口，佔全國工人數目約三分二。

新措施下，在行政部門工作的聯邦僱員，以及與聯邦政府有業務往來的承包商，都必須打針，不得以病毒檢測替代；勞工部亦會規定員工人數超過100人的私人企業，必須要求僱員打針或每星期檢測，涉及約8,000萬人。接受聯邦醫療保險或補助的醫療機構，大約1,700萬員工亦必須完成接種。

拜登批評仍未接種疫苗的約四分一美國人，造成很大傷害，讓所有人付出代價。他說，美國現時疫情仍處於艱難時刻，可能會持續一段時間，強調新措施不是自由或個人選擇，而是保護自己及周邊的人。

白宮：不遵守規定將予紀律處分

白宮發言人普薩基指，聯邦僱員和承包商會有75日時間完成接種，除非因宗教或醫療需要而獲豁免，否則不遵守規定的人，會被轉介至人力資源部門處理，給予紀律處分，有可能被解僱。

相關新聞：

變種病毒｜日本研究：新冠疫苗對Mu保護力僅剩七分

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜拜登強制聯邦僱員接種-逾百人公司員工須打針或檢測-284244
#Hashtags
新冠疫苗拜登聯邦僱員強制接種
Am730

職位空缺｜勞工處下周灣仔辦就業博覽　約3300空缺月薪可達1.9萬

涉勒索司機代入咪錶　警拘5黑漢

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
職位空缺｜勞工處下周灣仔辦就業博覽　約3300空缺月薪可達1.9萬
Am730
Am730
涉勒索司機代入咪錶　警拘5黑漢
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多