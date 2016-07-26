新冠疫苗｜科興：第三針可顯著提高抗體 必不可少

中國科興藥廠公布中期研究數據，指接種第三劑科興疫苗可令抗體水平顯著增高，未有嚴重不良反應。

研究去年5月起在江蘇進行，最終有271名18至59歲健康成年人數據納入分析，他們全都注射第三劑科興疫苗。結果發現，接種兩劑科興疫苗半年後，抗體水平或會降至低於臨界點，但仍能產生良好的免疫記憶；接種第三劑可迅速誘導強烈免疫反應，在接種第三劑後28天，中和抗體滴度比第二劑後28天增加了三至五倍。

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結果亦發現，3劑疫苗接種時間相距愈長，免疫反應就愈強，若在接種第二劑後6個月才打第三針，比相隔4個星期注射第三針，產生的免疫反應高出近三倍。另外，打第三劑後28日內報告的局部或全身不良反應，略低於前兩劑，主要是注射部位疼痛。

研究未涉變種病毒 未經過同行評審

報告的作者在討論部分提到，接種第三劑疫苗是必不可少，但從中短期來看，確保更多人完成接種兩劑科興是更優先事項。

研究報告在其微信公眾號「疫苗之益」上載，尚未經過同行評審，亦未有針對較具傳染力的變種病毒進行研究。