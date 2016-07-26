新冠肺炎｜港增2輸入 均打齊科興或國藥疫苗

本港今日(8日)新增2宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種兩劑新冠疫苗。

⚫ #12136：31歲男子，沒有病徵，從南韓抵港。他於6月23日及7月26日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗

⚫ #12137：25歲男子，沒有病徵，從塞爾維亞抵港，入住何文田九龍維景酒店。他於3月31日及4月21日在塞爾維亞接種兩劑國藥疫苗

回港易今起全面恢復

回港易今起全面恢復，即身處廣東省以外內地其他省市及澳門的香港居民，在符合指定條件後就可豁免檢疫返港。

詳盡報道：回港易｜入境名額每日6000人 周三凌晨零時全面開放預約

強制檢測今起須拭子採樣

港府昨晚深夜宣布，強制檢測將逐步取消接納深喉唾液為樣本，今起因遵從強制檢測公告，或因學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案而進行強制檢測的人士，必須改到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

詳盡報道：強制檢測｜政府將拒接納深喉唾液樣本 必須進行拭子採樣檢測

林鄭月娥：不可與病毒共存

特首林鄭月娥今日出席立法會「短問短答」時，強調本港不應採取「與病毒共存」的策略，否則難與內地通關。

詳盡報道：新冠肺炎｜林鄭：已向中央提議專家對接 以逐步有序與內地通關

新冠疫苗抽獎凱滙得主揭盅

全城觸目的觀塘「凱滙」單位抽獎的幸運兒正式揭盅，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知。

詳盡報道：疫苗抽獎｜凱滙得主揭盅 即睇你有無中獎

何栢良：三類人適合打第三針

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，將於下周三(15日)開會商討降低科興新冠疫苗的接種年齡門檻，以及接種第三針事宜。港大感染及傳染病中心總監何栢良預計，專家對是否接種第三針的意見較一致，認為三類人適合接種第三劑加強劑。

詳盡報道：新冠疫苗｜何栢良：專家對第三針意見較一致 料調低科興接種年齡存分歧