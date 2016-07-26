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新冠肺炎｜港增2輸入　均打齊科興或國藥疫苗
2 分前
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新冠肺炎初步確診輸入個案回港易深圳灣強制檢測深喉唾液拭子何栢良第三針新冠疫苗科興疫苗凱滙觀塘疫苗抽獎
新冠肺炎｜港增2輸入　均打齊科興或國藥疫苗
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回港易全面恢復，有港人今早循深圳灣口岸返港。(莊振邦攝)

本港今日(8日)新增2宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種兩劑新冠疫苗。

⚫ #12136：31歲男子，沒有病徵，從南韓抵港。他於6月23日及7月26日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗

⚫ #12137：25歲男子，沒有病徵，從塞爾維亞抵港，入住何文田九龍維景酒店。他於3月31日及4月21日在塞爾維亞接種兩劑國藥疫苗

回港易今起全面恢復

回港易今起全面恢復，即身處廣東省以外內地其他省市及澳門的香港居民，在符合指定條件後就可豁免檢疫返港。

詳盡報道：回港易｜入境名額每日6000人　周三凌晨零時全面開放預約

強制檢測今起須拭子採樣

港府昨晚深夜宣布，強制檢測將逐步取消接納深喉唾液為樣本，今起因遵從強制檢測公告，或因學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案而進行強制檢測的人士，必須改到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

詳盡報道：強制檢測｜政府將拒接納深喉唾液樣本　必須進行拭子採樣檢測

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特首林鄭月娥今日出席立法會「短問短答」環節，回應議員質詢。(蘇文傑攝)

林鄭月娥：不可與病毒共存

特首林鄭月娥今日出席立法會「短問短答」時，強調本港不應採取「與病毒共存」的策略，否則難與內地通關。

詳盡報道：新冠肺炎｜林鄭：已向中央提議專家對接　以逐步有序與內地通關

新冠疫苗抽獎凱滙得主揭盅

全城觸目的觀塘「凱滙」單位抽獎的幸運兒正式揭盅，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知。

詳盡報道：疫苗抽獎｜凱滙得主揭盅　即睇你有無中獎

何栢良：三類人適合打第三針

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，將於下周三(15日)開會商討降低科興新冠疫苗的接種年齡門檻，以及接種第三針事宜。港大感染及傳染病中心總監何栢良預計，專家對是否接種第三針的意見較一致，認為三類人適合接種第三劑加強劑。

詳盡報道：新冠疫苗｜何栢良：專家對第三針意見較一致　料調低科興接種年齡存分歧

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　回港易今起恢復-283874
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印尼監獄大火逾40人死 官員認收押多逾兩倍犯人

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