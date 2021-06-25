新冠肺炎｜曾祈殷：變種病毒更易入人體細胞並複製 易令多人同時感染

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目表示，英國有超過8至9成的新增個案都涉及印度變種病毒，在美國中西部確診個案比例亦佔3成，相信印度變種病毒是未來主要變種病毒，而帶有L452R的變種病毒株因更易進入人體細胞並進行複製，容易令更多人同時感染，建議只接受完成接種新冠疫苗人士登機抵港。

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曾祈殷指，若既屬印度變種的新冠病毒，又帶有L452R的基因變異，會減低新冠疫苗的功效，甚至有機會令一些治療方案失效，不過有外國研究顯示，復必泰疫苗仍能有效降低有病徴感染以及預防重症，若完成接種兩劑，預防有症狀感染效率達88%，預防重症的效率就有96%，若只接種了一針疫苗，保護性就只有3至4成，呼籲市民盡快接種疫苗。

就昨日確診、帶有L452R變種病毒的個案，患者居住的大埔運頭塘邨運亨樓早前被圍封，居民要接受強制檢測但無人確診。曾祈殷說，暫時仍可沿用強制檢測的頻密程度，但接下來要檢視有無個案的病發時間較長，再作調整。