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新冠肺炎｜林鄭：暫未有與內地通關具體日子　稍後公布取消大部分豁免檢疫群組
42 分前
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新冠肺炎林鄭月娥豁免檢疫群組
新冠肺炎｜林鄭：暫未有與內地通關具體日子　稍後公布取消大部分豁免檢疫群組
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林鄭月娥表示，稍後公布取消大部分豁免檢疫群組。(新聞截圖)

特首林鄭月娥復工後出席行會前見傳媒，被問到本港是否可以在12月與內地通關，她未有正面回應，只表示政府非常重視可以通關，令經濟可及早回復、家庭可團聚，有關目標「愈早愈好」。她指已加緊進行防疫措施，包括進入政府處所都要使用「安心出行」程式，以方便日後有感染病例時會容易追蹤到個案的緊密接觸者。

林鄭月娥強調，即使要達到與內地完全通關，都是進行有序地由小到大的通關情況，一開始時會有配額制，並非回復到新冠疫情前，香港有6個至7個口岸，讓香港市民可以隨便可以回到內地。林鄭月娥又透露，政府會稍後公布取消大部分由內地及海外抵港的豁免檢疫群組，只餘下非常緊急、有必要性與香港日常運作有關人士，譬如是跨境貨車司機等可以免檢疫回內地，希望能令中央更有信心通關。

有外國商會促港府放寬免檢疫措施

近日，多個外國商會要求特區政府放寬抵港免檢疫措施，當中據《彭博》報道，亞洲證券業暨金融市場協會(ASIFMA)去信財政司長陳茂波，指現時香港嚴厲的防疫措施使香港的金融中心地位、經濟復甦及競爭力面臨一定的風險，並要求政府可放寬旅遊限制及放棄「清零」政策。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜林鄭：暫未有與內地通關日子-稍後公布取消大部分豁免檢疫群組-290173
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